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Всех детей забрали из детсада, а меня - нет. "Страхи/Детские травмы"
Всех детей забрали из детсада, а меня - нет. "Страхи/Детские травмы"
Когда Татьяне было четыре года, папа не забрал ее вовремя из детского сада. После этого ребенок потерял доверие к родителям и миру в целом. Сама героиня этого... 08.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-08T11:40+0300
2023-04-08T11:40+0300
2023-04-08T11:47+0300
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Всех детей забрали из детсада, а меня - нет. "Страхи/Детские травмы"
Всех детей забрали из детсада, а меня - нет. "Страхи/Детские травмы"
Когда Татьяне было четыре года, папа не забрал ее вовремя из детского сада. После этого ребенок потерял доверие к родителям и миру в целом. Сама героиня этого случая не помнила вплоть до 29 лет. При этом тот момент все же наложил большой отпечаток: девушка всю жизнь боится быть брошенной. Как избавиться от терзающего страха?Историю героини Татьяны разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, страх, аудио
подкасты риа, страх, аудио
Всех детей забрали из детсада, а меня - нет. "Страхи/Детские травмы"
11:40 08.04.2023 (обновлено: 11:47 08.04.2023)
Когда Татьяне было четыре года, папа не забрал ее вовремя из детского сада. После этого ребенок потерял доверие к родителям и миру в целом. Сама героиня этого случая не помнила вплоть до 29 лет. При этом тот момент все же наложил большой отпечаток: девушка всю жизнь боится быть брошенной. Как избавиться от терзающего страха?
Историю героини Татьяны разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев
и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости.