https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/vsekh-detey-zabrali-iz-detsada-a-menya---net-strakhidetskie-travmy-1045154625.html

Всех детей забрали из детсада, а меня - нет. "Страхи/Детские травмы"

Всех детей забрали из детсада, а меня - нет. "Страхи/Детские травмы"

Когда Татьяне было четыре года, папа не забрал ее вовремя из детского сада. После этого ребенок потерял доверие к родителям и миру в целом. Сама героиня этого... 08.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-08T11:40+0300

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Всех детей забрали из детсада, а меня - нет. "Страхи/Детские травмы" Всех детей забрали из детсада, а меня - нет. "Страхи/Детские травмы"

Когда Татьяне было четыре года, папа не забрал ее вовремя из детского сада. После этого ребенок потерял доверие к родителям и миру в целом. Сама героиня этого случая не помнила вплоть до 29 лет. При этом тот момент все же наложил большой отпечаток: девушка всю жизнь боится быть брошенной. Как избавиться от терзающего страха?Историю героини Татьяны разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости.

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