https://sputnik-abkhazia.ru/20230409/1045174369.html

Город шахт: как создавался Ткуарчал

Город шахт: как создавался Ткуарчал

Город Ткуарчал был основан 81 год назад - 9 апреля 1942 года, и всего за несколько лет стал крупным промышленным центром Кавказа. 09.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-09T16:38+0300

2023-04-09T16:38+0300

2023-04-09T16:38+0300

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Возникновение города в горной части Абхазии стало возможным после того, как еще в конце XIX века там был обнаружен уголь. В 20-х годах XX века начинаются геологоразведочные работы, по итогам которых стало понятно, что ткуарчалский уголь дает прекрасный металлургический кокс.Ткуарчал появился на карте Абхазии 9 апреля 1942 года. Он был основан как индустриальный центр путем объединения нескольких близлежащих поселков - Акармары, Джантухи и Поляны.В строительстве города принимали участие пленные немецкие солдаты, в проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры. Это обстоятельство наложило на город свой неповторимый отпечаток.

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