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https://sputnik-abkhazia.ru/20230409/1045174369.html
Город шахт: как создавался Ткуарчал
Город шахт: как создавался Ткуарчал
Город Ткуарчал был основан 81 год назад - 9 апреля 1942 года, и всего за несколько лет стал крупным промышленным центром Кавказа. 09.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-09T16:38+0300
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Возникновение города в горной части Абхазии стало возможным после того, как еще в конце XIX века там был обнаружен уголь. В 20-х годах XX века начинаются геологоразведочные работы, по итогам которых стало понятно, что ткуарчалский уголь дает прекрасный металлургический кокс.Ткуарчал появился на карте Абхазии 9 апреля 1942 года. Он был основан как индустриальный центр путем объединения нескольких близлежащих поселков - Акармары, Джантухи и Поляны.В строительстве города принимали участие пленные немецкие солдаты, в проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры. Это обстоятельство наложило на город свой неповторимый отпечаток.
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фото , фото, мультимедиа, абхазия
фото , фото, мультимедиа, абхазия

Город шахт: как создавался Ткуарчал

16:38 09.04.2023
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Город Ткуарчал был основан 81 год назад - 9 апреля 1942 года, и всего за несколько лет стал крупным промышленным центром Кавказа.
Возникновение города в горной части Абхазии стало возможным после того, как еще в конце XIX века там был обнаружен уголь. В 20-х годах XX века начинаются геологоразведочные работы, по итогам которых стало понятно, что ткуарчалский уголь дает прекрасный металлургический кокс.
Ткуарчал появился на карте Абхазии 9 апреля 1942 года. Он был основан как индустриальный центр путем объединения нескольких близлежащих поселков - Акармары, Джантухи и Поляны.
В строительстве города принимали участие пленные немецкие солдаты, в проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры. Это обстоятельство наложило на город свой неповторимый отпечаток.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Возникновение Ткуарчала стало возможным после того, как еще в конце XIX века в горах Абхазии обнаружили крупные месторождения угля.

Возникновение Ткуарчала стало возможным после того, как еще в конце XIX века в горах Абхазии обнаружили крупные месторождения угля. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Возникновение Ткуарчала стало возможным после того, как еще в конце XIX века в горах Абхазии обнаружили крупные месторождения угля.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В советский период было решено начать в этих местах промышленные разработки, к которым приступили в 30-е годы.

В советский период было решено начать в этих местах промышленные разработки, к которым приступили в 30-е годы. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В советский период было решено начать в этих местах промышленные разработки, к которым приступили в 30-е годы.

© Sputnik / Леон Гуния

Ткуарчал появился на карте Абхазии 9 апреля 1942 года.

Ткуарчал появился на карте Абхазии 9 апреля 1942 года. - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Леон Гуния

Ткуарчал появился на карте Абхазии 9 апреля 1942 года.

© Foto / из архива Александра Пшек /

Он был основан как индустриальный центр путем объединения нескольких близлежащих поселков - Акармары, Джантухи и Поляны.

Он был основан как индустриальный центр путем объединения нескольких близлежащих поселков - Акармары, Джантухи и Поляны. - Sputnik Абхазия
4/13
© Foto / из архива Александра Пшек /

Он был основан как индустриальный центр путем объединения нескольких близлежащих поселков - Акармары, Джантухи и Поляны.

© Foto / из архива Александра Пшек /

В строительстве Ткуарчала принимали участие пленные немецкие солдаты, в проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры.

В строительстве Ткуарчала принимали участие пленные немецкие солдаты, в проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры. - Sputnik Абхазия
5/13
© Foto / из архива Александра Пшек /

В строительстве Ткуарчала принимали участие пленные немецкие солдаты, в проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры.

© Фото : из архиваАлександра Пшек /

Многие жители Абхазии переехали сюда, и нашли работу в угольной промышленности.

Многие жители Абхазии переехали сюда, и нашли работу в угольной промышленности. - Sputnik Абхазия
6/13
© Фото : из архиваАлександра Пшек /

Многие жители Абхазии переехали сюда, и нашли работу в угольной промышленности.

© Foto / из архива Роберта Адлейба /

У рабочих была хорошая зарплата, соцпакет. Здесь строились больницы, детские сады, школы.

У рабочих была хорошая зарплата, соцпакет. Здесь строились больницы, детские сады, школы. - Sputnik Абхазия
7/13
© Foto / из архива Роберта Адлейба /

У рабочих была хорошая зарплата, соцпакет. Здесь строились больницы, детские сады, школы.

© Foto / из архива Александра Пшек /

Это был образцово-показательный советский город, кузница кадров.

Это был образцово-показательный советский город, кузница кадров. - Sputnik Абхазия
8/13
© Foto / из архива Александра Пшек /

Это был образцово-показательный советский город, кузница кадров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ткуарчал стал одним из крупнейших центров добычи каменного угля на Северном Кавказе.

Ткуарчал стал одним из крупнейших центров добычи каменного угля на Северном Кавказе. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ткуарчал стал одним из крупнейших центров добычи каменного угля на Северном Кавказе.

© Foto / из архива Александра Пшек /

В годы Великой Отечественной войны его значение стало особенно важным - ткуарчалский уголь был единственным топливом для кораблей Черноморского флота.

В годы Великой Отечественной войны его значение стало особенно важным - ткуарчалский уголь был единственным топливом для кораблей Черноморского флота. - Sputnik Абхазия
10/13
© Foto / из архива Александра Пшек /

В годы Великой Отечественной войны его значение стало особенно важным - ткуарчалский уголь был единственным топливом для кораблей Черноморского флота.

© Sputnik / Томас Тхайцук /

Здесь стоит памятник шахтеру в знак уважения к людям этой профессии.

Здесь стоит памятник шахтеру в знак уважения к людям этой профессии. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук /

Здесь стоит памятник шахтеру в знак уважения к людям этой профессии.

© Sputnik / Томас Тхайцук /

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов город пережил тяжелую блокаду. Война нанесла Ткуарчалу непоправимый урон.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов город пережил тяжелую блокаду. Война нанесла Ткуарчалу непоправимый урон. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук /

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов город пережил тяжелую блокаду. Война нанесла Ткуарчалу непоправимый урон.

© Sputnik / Томас Тхайцук /

Но, несмотря на все невзгоды, в городе по-прежнему живут люди. Сегодня они находят себя в других областях, в том числе, в туризме.

Но, несмотря на все невзгоды, в городе по-прежнему живут люди. Сегодня они находят себя в других областях, в том числе, в туризме. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук /

Но, несмотря на все невзгоды, в городе по-прежнему живут люди. Сегодня они находят себя в других областях, в том числе, в туризме.

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