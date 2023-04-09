Город шахт: как создавался Ткуарчал

Возникновение города в горной части Абхазии стало возможным после того, как еще в конце XIX века там был обнаружен уголь. В 20-х годах XX века начинаются геологоразведочные работы, по итогам которых стало понятно, что ткуарчалский уголь дает прекрасный металлургический кокс.Ткуарчал появился на карте Абхазии 9 апреля 1942 года. Он был основан как индустриальный центр путем объединения нескольких близлежащих поселков - Акармары, Джантухи и Поляны.В строительстве города принимали участие пленные немецкие солдаты, в проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры. Это обстоятельство наложило на город свой неповторимый отпечаток.
Город Ткуарчал был основан 81 год назад - 9 апреля 1942 года, и всего за несколько лет стал крупным промышленным центром Кавказа.
Возникновение города в горной части Абхазии стало возможным после того, как еще в конце XIX века там был обнаружен уголь. В 20-х годах XX века начинаются геологоразведочные работы, по итогам которых стало понятно, что ткуарчалский уголь дает прекрасный металлургический кокс.
Ткуарчал появился на карте Абхазии 9 апреля 1942 года. Он был основан как индустриальный центр путем объединения нескольких близлежащих поселков - Акармары, Джантухи и Поляны.
В строительстве города принимали участие пленные немецкие солдаты, в проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры. Это обстоятельство наложило на город свой неповторимый отпечаток.