https://sputnik-abkhazia.ru/20230409/dopolnitelnoe-vremya-tsurtsumiya-o-vozmozhnostyakh-onlayn-sportivnykh-translyatsiy-v-abkhazii-1045079284.html
Дополнительное время: Цурцумия о возможностях онлайн спортивных трансляций в Абхазии
Дополнительное время: Цурцумия о возможностях онлайн спортивных трансляций в Абхазии
Комментатор футбольных матчей Георгий Цурцумия в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия. 09.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-09T10:21+0300
2023-04-09T10:21+0300
2023-04-09T10:21+0300
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Дополнительное время: Цурцумия о возможностях онлайн спортивных трансляций в Абхазии
Дополнительное время: Цурцумия о возможностях онлайн спортивных трансляций в Абхазии
О людях, благодаря которым трансляцию футбольных баталий можно увидеть в любой точке Абхазии, о том, насколько этот труд емкий, рассказали ведущий программы Лаша Когония, и его коллега-комментатор Георгий Цурцумия. "Если взять локальные чемпионаты небольших стран - наших восточных соседей или стан Восточной Европы, как Польша, то в целом мы не уступаем в качестве трансляции", - сказал Цурцумия. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, трансляции, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, трансляции, аудио
Дополнительное время: Цурцумия о возможностях онлайн спортивных трансляций в Абхазии
Комментатор футбольных матчей Георгий Цурцумия в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия.
О людях, благодаря которым трансляцию футбольных баталий можно увидеть в любой точке Абхазии, о том, насколько этот труд емкий, рассказали ведущий программы Лаша Когония, и его коллега-комментатор Георгий Цурцумия.
"Если взять локальные чемпионаты небольших стран - наших восточных соседей или стан Восточной Европы, как Польша, то в целом мы не уступаем в качестве трансляции", - сказал Цурцумия.
Подробности слушайте в аудиофайле.