https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/dvoikh-rossiyan-arestovali-v-sukhume-za-sbyt-metadona-1045187837.html

Двоих россиян арестовали в Сухуме за сбыт метадона

Двоих россиян арестовали в Сухуме за сбыт метадона

У подозреваемых изъяли 22 грамма метадона, который они распространяли путем тайных закладок. 10.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-10T13:20+0300

2023-04-10T13:20+0300

2023-04-10T13:20+0300

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СУХУМ, 10 апр – Sputnik. Сухумский городской суд заключил под стражу россиян Юрия Шумкова и Данилу Гублиса, подозреваемых в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте суда.Локации закладок они отправляли координатору, неустановленному лицу под никнеймом "Мага" через Telegram.Сотрудники правоохранительных органов также изъяли у задержанных запрещенные вещества – у Шумкова было обнаружено 12,8 грамма метадона, у Гублиса – 9,2 грамма. По решению суда, Данила Гублис будет находиться под стражей до 6 июня 2023 года, Юрий Шумков – до 31 мая 2023 года.

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