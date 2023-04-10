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Кове о поездке коллективов Абхазии в Южную Осетию: вызвали большой ажиотаж

Кове о поездке коллективов Абхазии в Южную Осетию: вызвали большой ажиотаж

Министр культуры Абхазии Даур Кове в эфире радио Sputnik оценил проведение Дней культуры Абхазии в Южной Осетии, рассказал, как осетины принимали гостей и что... 10.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-10T14:43+0300

2023-04-10T14:43+0300

2023-04-10T15:24+0300

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Кове о поездке коллективов Абхазии в Южную Осетию: вызвали большой ажиотаж Кове о поездке коллективов Абхазии в Южную Осетию: вызвали большой ажиотаж

В Цхинвале прошли Дни культуры Абхазии. Для участия в них в республику выехала делегация во главе с министром культуры Дауром Кове. В состав делегации вошли артисты абхазской эстрады, труппа Абхазского Молодежного театра, танцоры из Госансамбля песни и танца.Такого рода мероприятия необходимы, так как это дает возможность ближе узнать друг друга через призму культуры, сказал Кове в интервью радио Sputnik."Культура – это та сфера, которая несет в себе генетический код. Посредством совместных мероприятий передаем наши традиции, наши чувства, рассказываем о своей культуре, о своем быте. Приятно было увидеть реакцию зрителя, мы понимаем, что все это востребовано, и мы также с нетерпением ждем приезда наших братских коллективов в Абхазию. Такого рода мероприятия надо проводить и в Северо-Кавказских республиках, выезжать в регионы России, чтобы у людей была возможность через культуру узнавать нас", – сказал Кове.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.Согласно указу президента Южной Осетии почетного звания "Заслуженный артист Республики Южная Осетия" были удостоены артисты Государственного Молодежного театра Абхазии – Аслан Еник, Фрида Лейба, Государственного ансамбля песни и танца Республики Абхазия – Илона Зухба, Илларион Герхелия, артисты абхазской эстрады –Хибла Мукба и Артур Лакрба.Алан Гаглоев также наградил министра культуры Абхазии Даура Кове орденом Почета.

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