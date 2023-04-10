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Лина Айба сыграла в финале викторины "Умники и умницы"
Лина Айба сыграла в финале викторины "Умники и умницы"
Лина Айба приняла участие в трех играх за один день, но не смогла одержать победу в финале. 10.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-10T21:28+0300
2023-04-10T21:28+0300
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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Школьница из Пицунды Лина Айба попробовала свои силы в финале телевизионной олимпиады "Умники и умницы", сообщает пресс-служба Министерства просвещения Абхазии. "Умницы и умники" - телевизионная гуманитарная олимпиада среди школьников и телеверсия конкурса поступления в МГИМО. Автор и бессменный ведущий программы — Юрий Вяземский.Отборочный тур на участие в проекте "Умники и умницы" прошел в мае 2022 года в Сухуме. Его прошли трое человек - ученица Пицундской средней школы №1 Лина Айба, Никита Чкок из Бамборской средней школы и ученик Сухумской средней школы №1 Тимур Квирнадзе. По итогам игры Айба прошла в полуфинал, а затем и в финал.
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Лина Айба сыграла в финале викторины "Умники и умницы"

21:28 10.04.2023
© Foto / Министерство просвещения РАВ Москве прошел финал телевизионной олимпиады "Умницы и умники"
В Москве прошел финал телевизионной олимпиады Умницы и умники - Sputnik Абхазия, 1920, 10.04.2023
© Foto / Министерство просвещения РА
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Лина Айба приняла участие в трех играх за один день, но не смогла одержать победу в финале.
СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Школьница из Пицунды Лина Айба попробовала свои силы в финале телевизионной олимпиады "Умники и умницы", сообщает пресс-служба Министерства просвещения Абхазии.
"За один съемочный день я приняла участие в трех играх. Снимали нон-стоп, без перерывов. Было сложно, игра шла туго. К сожалению, я не смогла победить в финале. Возможно, потому что меня ни разу не спросили. Правила игры таковы, что если ты знаешь ответ, то поднимаешь руку, но не факт, что именно тебя спросят", – рассказала она.
"Умницы и умники" - телевизионная гуманитарная олимпиада среди школьников и телеверсия конкурса поступления в МГИМО. Автор и бессменный ведущий программы — Юрий Вяземский.
Отборочный тур на участие в проекте "Умники и умницы" прошел в мае 2022 года в Сухуме. Его прошли трое человек - ученица Пицундской средней школы №1 Лина Айба, Никита Чкок из Бамборской средней школы и ученик Сухумской средней школы №1 Тимур Квирнадзе. По итогам игры Айба прошла в полуфинал, а затем и в финал.
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