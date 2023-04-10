https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/lina-ayba-sygrala-v-finale-viktoriny-umniki-i-umnitsy-1045201855.html

Лина Айба сыграла в финале викторины "Умники и умницы"

Лина Айба сыграла в финале викторины "Умники и умницы"

Лина Айба приняла участие в трех играх за один день, но не смогла одержать победу в финале. 10.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-10T21:28+0300

2023-04-10T21:28+0300

2023-04-10T21:28+0300

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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Школьница из Пицунды Лина Айба попробовала свои силы в финале телевизионной олимпиады "Умники и умницы", сообщает пресс-служба Министерства просвещения Абхазии. "Умницы и умники" - телевизионная гуманитарная олимпиада среди школьников и телеверсия конкурса поступления в МГИМО. Автор и бессменный ведущий программы — Юрий Вяземский.Отборочный тур на участие в проекте "Умники и умницы" прошел в мае 2022 года в Сухуме. Его прошли трое человек - ученица Пицундской средней школы №1 Лина Айба, Никита Чкок из Бамборской средней школы и ученик Сухумской средней школы №1 Тимур Квирнадзе. По итогам игры Айба прошла в полуфинал, а затем и в финал.

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