https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/piliya-obstanovka-v-galskom-v-rayone-stabilnaya-rabochaya-1045194407.html
Пилия: обстановка в Галском в районе стабильная, рабочая
Пилия: обстановка в Галском в районе стабильная, рабочая
Об обстановке в Галском районе Абхазии, о том, как контролируется ситуация на границе Ингур в связи с настроениями в грузинском обществе, в эфире радио Sputnik... 10.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-10T17:51+0300
2023-04-10T17:51+0300
2023-04-10T18:13+0300
радио
подкасты
грузия
абхазия
галский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0a/1045194243_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_a186c075fa253e97beb4235f31143a0e.jpg
Пилия: обстановка в Галском в районе стабильная, рабочая
Пилия: обстановка в Галском в районе стабильная, рабочая
В столице Грузии в воскресенье, 9 апреля, был анонсирован оппозиционный митинг, цель которого – смена власти на прозападное правительство. Оппозиция в Грузии попытается консолидировать грузинское общество призывами вернуть Абхазию и Южную Осетию, дестабилизировав ситуацию на границе. В связи с этим на три дня были введены ограничения на пересечение госграницы с Грузией.Практика привлечения студентов грузинских вузов, чьи родственники проживают в Абхазии, к протестам, бывали и ранее, сказал Пилия в эфире радио."Галские дети поступают в вузы Грузии. Потом их находят неправительственные организации и вовлекают в свою работу. Это были единичные случаи", – сказал Пилия.По словам главы администрации обстановка на данный момент в районе стабильная, рабочая. С просьбой перейти в эти дни границу никто не обращался, люди воспринимали это нормально, отметил Пилия.Константин Пилия также рассказал, какую работу ведет администрация для привлечения молодежи в жизнь района и о проблеме гражданства для жителей района. От отметил, что Парламент Абхазии приступил к рассмотрению этого вопроса.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
грузия
абхазия
галский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0a/1045194243_201:0:2516:1736_1920x0_80_0_0_5c15c6f3e34c5040d9cfae644d6c3675.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, грузия, абхазия, галский район, аудио
подкасты, грузия, абхазия, галский район, аудио
Пилия: обстановка в Галском в районе стабильная, рабочая
17:51 10.04.2023 (обновлено: 18:13 10.04.2023)
Об обстановке в Галском районе Абхазии, о том, как контролируется ситуация на границе Ингур в связи с настроениями в грузинском обществе, в эфире радио Sputnik рассказал глава администрации Галского района Константин Пилия.
В столице Грузии в воскресенье, 9 апреля, был анонсирован оппозиционный митинг, цель которого – смена власти на прозападное правительство. Оппозиция в Грузии попытается консолидировать грузинское общество призывами вернуть Абхазию и Южную Осетию, дестабилизировав ситуацию на границе. В связи с этим на три дня были введены ограничения на пересечение госграницы с Грузией.
Практика привлечения студентов грузинских вузов, чьи родственники проживают в Абхазии, к протестам, бывали и ранее, сказал Пилия в эфире радио.
"Галские дети поступают в вузы Грузии. Потом их находят неправительственные организации и вовлекают в свою работу. Это были единичные случаи", – сказал Пилия.
По словам главы администрации обстановка на данный момент в районе стабильная, рабочая. С просьбой перейти в эти дни границу никто не обращался, люди воспринимали это нормально, отметил Пилия.
Константин Пилия также рассказал, какую работу ведет администрация для привлечения молодежи в жизнь района и о проблеме гражданства для жителей района. От отметил, что Парламент Абхазии приступил к рассмотрению этого вопроса.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.