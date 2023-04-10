https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/piliya-obstanovka-v-galskom-v-rayone-stabilnaya-rabochaya-1045194407.html

Пилия: обстановка в Галском в районе стабильная, рабочая

Пилия: обстановка в Галском в районе стабильная, рабочая

Об обстановке в Галском районе Абхазии, о том, как контролируется ситуация на границе Ингур в связи с настроениями в грузинском обществе, в эфире радио Sputnik... 10.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-10T17:51+0300

2023-04-10T17:51+0300

2023-04-10T18:13+0300

радио

подкасты

грузия

абхазия

галский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0a/1045194243_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_a186c075fa253e97beb4235f31143a0e.jpg

Пилия: обстановка в Галском в районе стабильная, рабочая Пилия: обстановка в Галском в районе стабильная, рабочая

В столице Грузии в воскресенье, 9 апреля, был анонсирован оппозиционный митинг, цель которого – смена власти на прозападное правительство. Оппозиция в Грузии попытается консолидировать грузинское общество призывами вернуть Абхазию и Южную Осетию, дестабилизировав ситуацию на границе. В связи с этим на три дня были введены ограничения на пересечение госграницы с Грузией.Практика привлечения студентов грузинских вузов, чьи родственники проживают в Абхазии, к протестам, бывали и ранее, сказал Пилия в эфире радио."Галские дети поступают в вузы Грузии. Потом их находят неправительственные организации и вовлекают в свою работу. Это были единичные случаи", – сказал Пилия.По словам главы администрации обстановка на данный момент в районе стабильная, рабочая. С просьбой перейти в эти дни границу никто не обращался, люди воспринимали это нормально, отметил Пилия.Константин Пилия также рассказал, какую работу ведет администрация для привлечения молодежи в жизнь района и о проблеме гражданства для жителей района. От отметил, что Парламент Абхазии приступил к рассмотрению этого вопроса.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

грузия

абхазия

галский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, грузия, абхазия, галский район, аудио