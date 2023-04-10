https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/sboi-zafiksirovany-v-rabote-informsistemy-rossiyskoy-tamozhni-1045201136.html
Сбои зафиксированы в работе информсистемы российской таможни
Сбои зафиксированы в работе информсистемы российской таможни
Проблемы коснулись, в том числе, водителей автомобилей с абхазскими номерами, которые пытались пересечь границу с Россией. 10.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-10T20:47+0300
2023-04-10T20:47+0300
2023-04-10T20:47+0300
новости
россия
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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. В работе единой информационной системы Федеральной таможенной службы России зафиксированы сбои, сообщает пресс-служба ФТС.Ведомство сообщает, что специалисты работают над устранением неполадок. О том, в какие сроки проблема будет решена, не сообщается. Проблемы наблюдаются, в том числе, и на КПП Псоу. Сбои в системе не позволяли машинам с абхазскими госномерами пересекать границу.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия
Сбои зафиксированы в работе информсистемы российской таможни
Проблемы коснулись, в том числе, водителей автомобилей с абхазскими номерами, которые пытались пересечь границу с Россией.
СУХУМ, 10 апр - Sputnik.
В работе единой информационной системы Федеральной таможенной службы России зафиксированы сбои, сообщает
пресс-служба ФТС.
"Сегодня с 6:00 в работе единой информационной системы таможенных органов фиксируются сбои, совершение таможенных операций в ряде случаев затруднено. По предварительной информации, данная ситуация вызвана внешним воздействием на ИТ-ресурсы ФТС России", - говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что специалисты работают над устранением неполадок. О том, в какие сроки проблема будет решена, не сообщается.
Проблемы наблюдаются, в том числе, и на КПП Псоу. Сбои в системе не позволяли машинам с абхазскими госномерами пересекать границу.