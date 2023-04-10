https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/sboi-zafiksirovany-v-rabote-informsistemy-rossiyskoy-tamozhni-1045201136.html

Сбои зафиксированы в работе информсистемы российской таможни

Сбои зафиксированы в работе информсистемы российской таможни

Проблемы коснулись, в том числе, водителей автомобилей с абхазскими номерами, которые пытались пересечь границу с Россией. 10.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-10T20:47+0300

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новости

россия

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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. В работе единой информационной системы Федеральной таможенной службы России зафиксированы сбои, сообщает пресс-служба ФТС.Ведомство сообщает, что специалисты работают над устранением неполадок. О том, в какие сроки проблема будет решена, не сообщается. Проблемы наблюдаются, в том числе, и на КПП Псоу. Сбои в системе не позволяли машинам с абхазскими госномерами пересекать границу.

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