https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/voenkom-tarba-proshu-roditeley-prizyvnikov-povernutsya-litsom-k-armii-1045156235.html
Военком Тарба: прошу родителей призывников повернуться лицом к армии
Военком Тарба: прошу родителей призывников повернуться лицом к армии
Военный комиссар Абхазии Беслан Тарба в интервью радио Sputnik рассказал о начале весеннего призыва в Вооруженные силы и призвал не уклоняться от службы в... 10.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-10T10:54+0300
2023-04-10T10:54+0300
2023-04-10T11:13+0300
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армия
призывники
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Гражданин и начальник: Тарба о весеннем призыве в армию
Гражданин и начальник: Тарба о весеннем призыве в армию
По словам Тарба, в районах республики созданы медицинские призывные комиссии."Призывники у себя в районе пройдут медицинскую комиссию. Если выявят болезни, привезут на республиканскую комиссию. Здоровые пройдут подготовку перед тем, как уже отправиться в Вооруженные силы ", – рассказал Тарба. Комиссар отметил, что всегда есть те, кто уклоняется от армии. Он призвал семьи призывников серьезнее относиться к прохождению воинской службы, к обязанности по защите Отечества."Больных мы не пустим, не заберем служить. Я просил бы родителей, потому что все начинается с семьи, чтобы повернулись лицом к нам. Они должны прийти на призывную комиссию. Не придут к нам, придем к ним, другого варианта нет", – сказал Тарба. Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, призыв, армия, призывники, аудио
абхазия, призыв, армия, призывники, аудио
Военком Тарба: прошу родителей призывников повернуться лицом к армии
10:54 10.04.2023 (обновлено: 11:13 10.04.2023)
Военный комиссар Абхазии Беслан Тарба в интервью радио Sputnik рассказал о начале весеннего призыва в Вооруженные силы и призвал не уклоняться от службы в армии.
По словам Тарба, в районах республики созданы медицинские призывные комиссии.
"Призывники у себя в районе пройдут медицинскую комиссию. Если выявят болезни, привезут на республиканскую комиссию. Здоровые пройдут подготовку перед тем, как уже отправиться в Вооруженные силы ", – рассказал Тарба.
Комиссар отметил, что всегда есть те, кто уклоняется от армии. Он призвал семьи призывников серьезнее относиться к прохождению воинской службы, к обязанности по защите Отечества.
"Больных мы не пустим, не заберем служить. Я просил бы родителей, потому что все начинается с семьи, чтобы повернулись лицом к нам. Они должны прийти на призывную комиссию. Не придут к нам, придем к ним, другого варианта нет", – сказал Тарба.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.