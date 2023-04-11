https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/administratsiya-sukhuma-blagoustroit-park-imeni-tarasa-shamba-k-30-letiyu-pobedy-1045207042.html

Администрация Сухума благоустроит парк имени Тараса Шамба к 30-летию Победы

Администрация Сухума благоустроит парк имени Тараса Шамба к 30-летию Победы

Ремонтные работы запланированы в преддверии 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 11.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-11T14:10+0300

2023-04-11T14:10+0300

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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Администрация Сухума благоустроит парк имени Тараса Шамба к 30-летию Победы, работы проводит МУ "Горстройпроект".Уже демонтирован забор, который огораживал парк. Планируется восстановить фонтан. Болотистый участок парка осушат, подсыплют землю и сделают дренажную систему для отвода воды.Кроме того, в парке заменят:В парк после реставрации вернут чугунные столбы XIX века Индоевропейского телеграфа. Всего столбов около десяти, но не все еще восстановлены.

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