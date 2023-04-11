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Администрация Сухума благоустроит парк имени Тараса Шамба к 30-летию Победы
Администрация Сухума благоустроит парк имени Тараса Шамба к 30-летию Победы
Ремонтные работы запланированы в преддверии 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 11.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-11T14:10+0300
2023-04-11T14:10+0300
2023-04-11T14:24+0300
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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Администрация Сухума благоустроит парк имени Тараса Шамба к 30-летию Победы, работы проводит МУ "Горстройпроект".Уже демонтирован забор, который огораживал парк. Планируется восстановить фонтан. Болотистый участок парка осушат, подсыплют землю и сделают дренажную систему для отвода воды.Кроме того, в парке заменят:В парк после реставрации вернут чугунные столбы XIX века Индоевропейского телеграфа. Всего столбов около десяти, но не все еще восстановлены.
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сухум, администрация города сухум, общество, абхазия
сухум, администрация города сухум, общество, абхазия
Администрация Сухума благоустроит парк имени Тараса Шамба к 30-летию Победы
14:10 11.04.2023 (обновлено: 14:24 11.04.2023)
Ремонтные работы запланированы в преддверии 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Администрация Сухума благоустроит парк имени Тараса Шамба к 30-летию Победы, работы проводит МУ "Горстройпроект".
Уже демонтирован забор, который огораживал парк.
"Забора не будет. Это городская зона, она должна просматриваться и человеческий взор не должен быть ограничен подобным забором, считают и в городской администрации, и многие горожане", – сказал директор "Горстройпроекта" Астамур Пипия.
Планируется восстановить фонтан. Болотистый участок парка осушат, подсыплют землю и сделают дренажную систему для отвода воды.
Кроме того, в парке заменят:
4127 квадратных метров тротуарной плитки,
124 метра дорожных бордюров,
1385 метров тротуарных бордюров,
В парк после реставрации вернут чугунные столбы XIX века Индоевропейского телеграфа. Всего столбов около десяти, но не все еще восстановлены.