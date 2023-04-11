https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/avto-s-abkhazskimi-nomerami-i-produktami-pitaniya-nachali-propuskat-na-granitse-s-rossiey-1045218821.html

Авто с абхазскими номерами и продуктами питания начали пропускать на границе с Россией

Авто с абхазскими номерами и продуктами питания начали пропускать на границе с Россией

Из-за кибератаки на IT-ресурсы Федеральной таможенной службы России 10 апреля в 6 утра была приостановлена работа МАПП "Адлер". 11.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 апр - Sputnik. Автомобили с абхазскими номерами с продуктами питания начали пропускать на российско-абхазской границе несколько часов назад, сообщил "Апсныпресс" первый зампредседателя ГТК Алиас Лабахуа. Сбои в информационной системе таможенных органов России зафиксированы не только на абхазо-российской, но и на других границах РФ.

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