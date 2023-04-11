https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/avto-s-abkhazskimi-nomerami-i-produktami-pitaniya-nachali-propuskat-na-granitse-s-rossiey-1045218821.html
Авто с абхазскими номерами и продуктами питания начали пропускать на границе с Россией
Авто с абхазскими номерами и продуктами питания начали пропускать на границе с Россией
Из-за кибератаки на IT-ресурсы Федеральной таможенной службы России 10 апреля в 6 утра была приостановлена работа МАПП "Адлер". 11.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-11T21:03+0300
2023-04-11T21:03+0300
2023-04-11T21:03+0300
в абхазии
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государственная граница
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СУХУМ, 11 апр - Sputnik. Автомобили с абхазскими номерами с продуктами питания начали пропускать на российско-абхазской границе несколько часов назад, сообщил "Апсныпресс" первый зампредседателя ГТК Алиас Лабахуа. Сбои в информационной системе таможенных органов России зафиксированы не только на абхазо-российской, но и на других границах РФ.
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таможня, россия, абхазия, государственная граница
таможня, россия, абхазия, государственная граница
Авто с абхазскими номерами и продуктами питания начали пропускать на границе с Россией
Из-за кибератаки на IT-ресурсы Федеральной таможенной службы России 10 апреля в 6 утра была приостановлена работа МАПП "Адлер".
СУХУМ, 11 апр - Sputnik. Автомобили с абхазскими номерами с продуктами питания начали пропускать на российско-абхазской границе несколько часов назад, сообщил "Апсныпресс" первый зампредседателя ГТК Алиас Лабахуа.
"Российскими коллегами ведется работа для возобновления прежнего режима работы границы", - отметил Лабахуа.
Сбои в информационной системе таможенных органов России зафиксированы не только на абхазо-российской, но и на других границах РФ.