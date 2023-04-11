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Часть Гагрского района останется на пять часов без света в среду, 12 апреля
Часть Гагрского района останется на пять часов без света в среду, 12 апреля
Энергетики будут проводить ремонтные работы на подстанции "Алахадзы". 11.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-11T13:30+0300
2023-04-11T13:30+0300
2023-04-11T13:30+0300
энергетическая отрасль абхазии
отключение электричества в абхазии с 20 февраля
электроснабжение
абхазия
гагрский район
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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Часть Гагрского района останется на пять часов без света в среду, 12 апреля, сообщает "Черноморэнерго". Из-за ремонтных работ на подстанции "Алахадзы" подача электроэнергии будет остановлена с 11:00 до 16:00.
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отключение электричества в абхазии с 20 февраля, электроснабжение, абхазия, гагрский район
отключение электричества в абхазии с 20 февраля, электроснабжение, абхазия, гагрский район
Часть Гагрского района останется на пять часов без света в среду, 12 апреля
Энергетики будут проводить ремонтные работы на подстанции "Алахадзы".
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Часть Гагрского района останется на пять часов без света в среду, 12 апреля, сообщает "Черноморэнерго".
Из-за ремонтных работ на подстанции "Алахадзы" подача электроэнергии будет остановлена с 11:00 до 16:00.