https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/fsb-opublikovalo-unikalnye-arkhivnye-dokumenty-po-katyni-1045212669.html

ФСБ опубликовало уникальные архивные документы по Катыни

ФСБ опубликовало уникальные архивные документы по Катыни

Варшава считает, что убийство польских офицеров было делом рук НКВД СССР, официальные польские лица называли тот расстрел геноцидом. 11.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области передало в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга документы, относящиеся к Ленинградскому процессу 1945-1946 годов над нацистскими преступниками, виновными в массовых казнях мирных жителей на оккупированных территориях. Польских офицеров в Катыни в 1941 году массово расстреляли гитлеровцы, а не сотрудники НКВД СССР – об этом еще в 1945 году на Ленинградском процессе свидетельствовал непосредственный участник захоронения убитых поляков, впоследствии боец батальона "особого назначения", бесчинствовавшего в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, Арно Дюре.Дюре рассказал, что в начале сентября 1941 года вместе с рядом других обитателей тюрьмы был направлен в лес недалеко от Катыни. "Нам сказали, что мы должны будем копать массовые могилы", – вспоминал он.Варшава считает, что убийство польских офицеров было делом рук НКВД СССР, официальные польские лица называли тот расстрел геноцидом. В СССР уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений останков польских военнослужащих возбудили в 1990 году, а в 2004 году Главная военная прокуратура РФ прекратила дело за смертью виновных.

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