https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/fsb-opublikovalo-unikalnye-arkhivnye-dokumenty-po-katyni-1045212669.html
ФСБ опубликовало уникальные архивные документы по Катыни
ФСБ опубликовало уникальные архивные документы по Катыни
Варшава считает, что убийство польских офицеров было делом рук НКВД СССР, официальные польские лица называли тот расстрел геноцидом. 11.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-11T16:58+0300
2023-04-11T16:58+0300
2023-04-11T17:10+0300
ссср
фсб
вов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0d/1038637013_0:79:1594:976_1920x0_80_0_0_52aa166cbca3e7368a320068dec646b3.jpg
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области передало в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга документы, относящиеся к Ленинградскому процессу 1945-1946 годов над нацистскими преступниками, виновными в массовых казнях мирных жителей на оккупированных территориях. Польских офицеров в Катыни в 1941 году массово расстреляли гитлеровцы, а не сотрудники НКВД СССР – об этом еще в 1945 году на Ленинградском процессе свидетельствовал непосредственный участник захоронения убитых поляков, впоследствии боец батальона "особого назначения", бесчинствовавшего в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, Арно Дюре.Дюре рассказал, что в начале сентября 1941 года вместе с рядом других обитателей тюрьмы был направлен в лес недалеко от Катыни. "Нам сказали, что мы должны будем копать массовые могилы", – вспоминал он.Варшава считает, что убийство польских офицеров было делом рук НКВД СССР, официальные польские лица называли тот расстрел геноцидом. В СССР уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений останков польских военнослужащих возбудили в 1990 году, а в 2004 году Главная военная прокуратура РФ прекратила дело за смертью виновных.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0d/1038637013_95:0:1500:1054_1920x0_80_0_0_9edd5c45cc3f554b4d135220aa39b851.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ссср, фсб, вов
ФСБ опубликовало уникальные архивные документы по Катыни
16:58 11.04.2023 (обновлено: 17:10 11.04.2023)
Варшава считает, что убийство польских офицеров было делом рук НКВД СССР, официальные польские лица называли тот расстрел геноцидом.
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области передало в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга документы, относящиеся к Ленинградскому процессу 1945-1946 годов над нацистскими преступниками, виновными в массовых казнях мирных жителей на оккупированных территориях.
Среди этих материалов – фотокопия протокола одного из заседаний военного трибунала Ленинградского военного округа (ЛВО), на котором Дюре дал показания и по теме Катыни.
Польских офицеров в Катыни в 1941 году массово расстреляли гитлеровцы, а не сотрудники НКВД СССР – об этом еще в 1945 году на Ленинградском процессе свидетельствовал непосредственный участник захоронения убитых поляков, впоследствии боец батальона "особого назначения", бесчинствовавшего в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, Арно Дюре.
Дюре рассказал, что в начале сентября 1941 года вместе с рядом других обитателей тюрьмы был направлен в лес недалеко от Катыни. "Нам сказали, что мы должны будем копать массовые могилы", – вспоминал он.
Варшава считает, что убийство польских офицеров было делом рук НКВД СССР, официальные польские лица называли тот расстрел геноцидом. В СССР уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений останков польских военнослужащих возбудили в 1990 году, а в 2004 году Главная военная прокуратура РФ прекратила дело за смертью виновных.