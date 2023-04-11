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Хинтба о финпомощи РУСДРАМу Минкультом РФ: продолжение линии укрепления связей двух стран
Хинтба о финпомощи РУСДРАМу Минкультом РФ: продолжение линии укрепления связей двух стран
Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в интервью радио Sputnik прокомментировал решение о включении РУСДРАМа в список зарубежных русских театров... 11.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-11T12:12+0300
2023-04-11T12:12+0300
2023-04-11T12:13+0300
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Это решение Хинтба назвал приятной новостью. "Мы очень рады и рассчитываем, что этот проект будет реализован успешно в этом году", – сказал Хинтба.Решение о финансировании РУСДРАМа – это продолжение линии, связанной с укреплением отношений между Россией и Абхазией, подчеркнул гендиректор театра.Помимо РУСДРАМа, в список попали театры Южной Осетии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Туркменистана.Источник финансирования русских театров зарубежья – автономная некоммерческая организация "Русские сезоны".Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, россия, театр, помощь, сотрудничество, русдрам, аудио
подкасты, абхазия, россия, театр, помощь, сотрудничество, русдрам, аудио
Хинтба о финпомощи РУСДРАМу Минкультом РФ: продолжение линии укрепления связей двух стран
12:12 11.04.2023 (обновлено: 12:13 11.04.2023)
Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в интервью радио Sputnik прокомментировал решение о включении РУСДРАМа в список зарубежных русских театров, которым Россия окажет финансовую поддержку.
Это решение Хинтба назвал приятной новостью.
"Мы очень рады и рассчитываем, что этот проект будет реализован успешно в этом году", – сказал Хинтба.
Решение о финансировании РУСДРАМа – это продолжение линии, связанной с укреплением отношений между Россией и Абхазией, подчеркнул гендиректор театра.
Помимо РУСДРАМа, в список попали театры Южной Осетии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Туркменистана.
Источник финансирования русских театров зарубежья – автономная некоммерческая организация "Русские сезоны".
Подробности слушайте в аудиофайле
.