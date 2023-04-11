https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/khintba-o-finpomoschi-rusdramu-minkultom-rf-prodolzhenie-linii-ukrepleniya-svyazey-dvukh-stran-1045205765.html

Хинтба о финпомощи РУСДРАМу Минкультом РФ: продолжение линии укрепления связей двух стран

Хинтба о финпомощи РУСДРАМу Минкультом РФ: продолжение линии укрепления связей двух стран

Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в интервью радио Sputnik прокомментировал решение о включении РУСДРАМа в список зарубежных русских театров... 11.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-11T12:12+0300

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Хинтба Хинтба

Это решение Хинтба назвал приятной новостью. "Мы очень рады и рассчитываем, что этот проект будет реализован успешно в этом году", – сказал Хинтба.Решение о финансировании РУСДРАМа – это продолжение линии, связанной с укреплением отношений между Россией и Абхазией, подчеркнул гендиректор театра.Помимо РУСДРАМа, в список попали театры Южной Осетии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Туркменистана.Источник финансирования русских театров зарубежья – автономная некоммерческая организация "Русские сезоны".Подробности слушайте в аудиофайле.

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