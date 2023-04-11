https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/mashiny-s-abkhazskimi-nomerami-stolknulis-s-problemami-pri-peresechenii-granitsy-s-rossiey-1045207007.html

Машины с абхазскими номерами столкнулись с проблемами при пересечении границы с Россией

Машины с абхазскими номерами столкнулись с проблемами при пересечении границы с Россией

С 6:00 10 апреля в работе единой информационной системы таможенных органов России фиксируются сбои из-за кибератаки. 11.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-11T13:00+0300

2023-04-11T13:00+0300

2023-04-11T13:26+0300

государственная граница

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россия

абхазия

таможня

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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Абхазские автомобилисты продолжают сталкиваться с проблемами при пересечении российско-абхазской границы. Инспекторы проводят таможенные операции с использованием бумажных носителей.На МАПП "Адлер" уточнили, что автомобили с иностранными номерами не могут пересекать границу с Россией до окончательного восстановления информационной системы российской таможни.Машины с грузом, который подлежит декларации, не могут пересечь границу вне зависимости от госномеров.На пункте пропуска образовалась очередь. Люди продолжают ожидать восстановления системы.В таможне рекомендуют обращаться на горячие линии Южного таможенного управления: +7 (863) 201-92-98, +7 (863) 250-93-15.

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