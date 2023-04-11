https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/proektirovanie-vozdushnogo-punkta-propuska-v-sukhumskom-aeroportu-obsudili-v-kabmine-1045218288.html

Проектирование воздушного пункта пропуска в Сухумском аэропорту обсудили в Кабмине

Проектирование воздушного пункта пропуска в Сухумском аэропорту обсудили в Кабмине

Проект строительства Сухумского аэропорта до конца апреля должен пройти государственную экспертизу. 11.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-11T19:33+0300

2023-04-11T19:33+0300

2023-04-11T19:33+0300

в абхазии

сухумский аэропорт

абхазия

кабмин абхазии

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СУХУМ, 11 апр - Sputnik. Проектирование воздушного пункта пропуска в Сухумском аэропорту обсудили на совещании в Кабмине. В совещании приняли участие представители пограничного отряда СГБ, Государственного таможенного комитета, комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию, Госстандарта, Карантинной и Ветеринарной служб обсудили технические требования для проектирования воздушного пункта пропуска.Планируется, что авиасообщение России с Абхазией запустят к 2025 году. Модернизированный аэропорт сможет принимать до 400 пассажиров в час или более трех миллионов в год.

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