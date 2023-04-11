https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/sboi-v-informatsionnoy-sisteme-tamozhennykh-organov-zafiksirovany-na-vsekh-granitsakh-rossii--1045217458.html
Сбои в информационной системе таможенных органов зафиксированы на всех границах России
Сбои в информационной системе таможенных органов зафиксированы на всех границах России
Работа МАПП "Адлер" была приостановлена из-за кибератаки на IT-ресурсы ФТС России 10 апреля. 11.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-11T17:28+0300
2023-04-11T17:28+0300
2023-04-11T17:43+0300
в абхазии
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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Сбои в информационной системе таможенных органов России зафиксированы не только на абхазо-российской, но и на других границах РФ, уточнили в Государственном таможенном комитете Абхазии.Чтобы избежать заторов ГТК информирует участников внешнеэкономической деятельности, что экспорт продукции из Абхазии в Россию невозможен до запуска информационной системы.Из-за кибератаки на IT-ресурсы Федеральной таможенной службы России 10 апреля в 6 утра была приостановлена работа МАПП "Адлер". Время восстановления системы неизвестно. В таможне рекомендуют обращаться на горячие линии ФТС.
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таможня, государственная граница, абхазия, россия
таможня, государственная граница, абхазия, россия
Сбои в информационной системе таможенных органов зафиксированы на всех границах России
17:28 11.04.2023 (обновлено: 17:43 11.04.2023)
Работа МАПП "Адлер" была приостановлена из-за кибератаки на IT-ресурсы ФТС России 10 апреля.
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Сбои в информационной системе таможенных органов России зафиксированы не только на абхазо-российской, но и на других границах РФ, уточнили в Государственном таможенном комитете Абхазии.
Пересечь границу могут только физические лица на автомобилях с российскими номерами. В тестовом режиме пытаются оформлять грузовые машины с российскими госномерами.
Чтобы избежать заторов ГТК информирует участников внешнеэкономической деятельности, что экспорт продукции из Абхазии в Россию невозможен до запуска информационной системы.
Из-за кибератаки на IT-ресурсы Федеральной таможенной службы России 10 апреля в 6 утра была приостановлена работа МАПП "Адлер".
Время восстановления системы неизвестно. В таможне рекомендуют обращаться на горячие линии
ФТС.