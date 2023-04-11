https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/shlarba-ob-opasnosti-kotoruyu-nesut-kleschi-dlya-cheloveka--1045052514.html

Шларба об опасности, которую несут клещи для человека

Шларба об опасности, которую несут клещи для человека

Чем опасны клещи для человека, что делать в случае укуса, и помогает ли вакцина избежать последствий укусов клещей, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал... 11.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-11T10:13+0300

2023-04-11T10:13+0300

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Шларба об опасности, которую несут клещи для человека Шларба об опасности, которую несут клещи для человека

По данным ВОЗ, количество заражений клещевым энцефалитом и боррелиозом растет в последние десятилетия. Клещ чувствует себя комфортно, когда начинает теплеть. В разных климатических условиях сезон активности клещей фиксируется в разное время. Это объясняется разницей температур, на юге потепление приходит в марте. Силу вредители набирают в мае. К этому времени популяция достигает пика. Молодые особи вырастают, а взрослым требуется больше крови для поддержания жизненных сил. Поэтому клещи кусают так активно. О том, как обезопасить себя от встречи с кровопийцей, рассказал врач-инфекционист Гудиса Шларба.

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