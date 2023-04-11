https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/sluzhba-gosbezopasnosti-ne-nazvala-podozrevaemykh-v-vandalizme-na-lykhnashte-1045216979.html

Служба госбезопасности не назвала подозреваемых в вандализме на Лыхнаште

Служба госбезопасности не назвала подозреваемых в вандализме на Лыхнаште

Служба госбезопасности Абхазии установила лиц, подозреваемых в осквернении культового места Лыхнашта. 11.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-11T18:10+0300

2023-04-11T18:10+0300

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Председатель СГБ Абхазии Роберт Киут рассказал, что в результате розыскных мероприятий были установлены и задержаны двое граждан Абхазии."В отношении них проводятся следственные мероприятия. В ходе обыска обнаружены предметы, которые, возможно, применялись в совершении преступления, а также имеются другие сведения, подтверждающие их причастность к данному преступлению", - подчеркнул он.В интересах следствия имена задержанных пока не называются, им от сорока лет и выше. Их мотив пока не установлен, но Служба государственной безопасности прорабатывает ряд версий – это возможное участие иностранных спецслужб, а также участие лиц, намеренных дестабилизировать внутреннюю обстановку в Абхазии. Возбуждено уголовное дело. За незаконную рубку дерева злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Вековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. Глубина повреждений на коре древней липы составляет от 15 до 20 сантиметров. Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила, экологи предприняли меры для того, чтобы восстановить сокодвижение и спасти дерево.Как определили абхазские ученые, липе 147 лет. Ее высота – 19 метров, диаметр – более двух метров, окружность ствола достигает отметки в 6,3 метра.

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