https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/tabagua-o-lzheputevkakh-v-abkhaziyu-pod-lichnym-kontrolem-minturizma---1045204906.html

Табагуа о пресечении продаж лжепутевок в Абхазию: под личным контролем Минтуризма

Табагуа о пресечении продаж лжепутевок в Абхазию: под личным контролем Минтуризма

Сейчас идет активное бронирование мест отдыха в Абхазии. Как уберечься от мошенников, продающих несуществующие путевки в Абхазию, как идет бронирование мест... 11.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-11T16:14+0300

2023-04-11T16:14+0300

2023-04-11T16:18+0300

радио

подкасты

минтуризма

липовые путевки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0b/1045204742_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a063fe961942c8d01139e7a537691b32.jpg

Табагуа о лжепутевках в Абхазию: под личным контролем Минтуризма Табагуа о лжепутевках в Абхазию: под личным контролем Минтуризма

Сейчас идет активное бронирование мест отдыха в Абхазии. Как уберечься от мошенников, продающих несуществующие путевки в Абхазию, как идет бронирование мест размещения, об этом в эфире радио Sputnik рассказала начальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Министерства туризма республики Оксана Табагуа.В этом году было одно обращение на горячую линию Минтуризма с информацией о липовом сайте объекта размещения, предлагающем поддельные путевки в Абхазию, сказала Табагуа в интервью радио."За последние годы мало случаев, так как Минтуризма взяло под свой личный контроль этот вопрос. Мы проводим мониторинг интернет-пространства. Связываемся с отелями. Иногда сами не знаем, что у того или иного объекта заработал свой сайт, звоним и узнаем, так ли это, а затем дополняем информацию у себя на сайте. Не все объекты, которые запустились, у нас в реестре, но и с этим работаем", – сказала Табагуа.Начальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Министерства туризма также рассказала, как идет бронирование в Абхазии на летнее время и в каких районах объекты загружены на 90%.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, минтуризма, липовые путевки, аудио