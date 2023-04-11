https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/tabagua-o-lzheputevkakh-v-abkhaziyu-pod-lichnym-kontrolem-minturizma---1045204906.html
Табагуа о пресечении продаж лжепутевок в Абхазию: под личным контролем Минтуризма
Табагуа о пресечении продаж лжепутевок в Абхазию: под личным контролем Минтуризма
Сейчас идет активное бронирование мест отдыха в Абхазии. Как уберечься от мошенников, продающих несуществующие путевки в Абхазию, как идет бронирование мест... 11.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-11T16:14+0300
2023-04-11T16:14+0300
2023-04-11T16:18+0300
радио
подкасты
минтуризма
липовые путевки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0b/1045204742_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a063fe961942c8d01139e7a537691b32.jpg
Табагуа о лжепутевках в Абхазию: под личным контролем Минтуризма
Табагуа о лжепутевках в Абхазию: под личным контролем Минтуризма
Сейчас идет активное бронирование мест отдыха в Абхазии. Как уберечься от мошенников, продающих несуществующие путевки в Абхазию, как идет бронирование мест размещения, об этом в эфире радио Sputnik рассказала начальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Министерства туризма республики Оксана Табагуа.В этом году было одно обращение на горячую линию Минтуризма с информацией о липовом сайте объекта размещения, предлагающем поддельные путевки в Абхазию, сказала Табагуа в интервью радио."За последние годы мало случаев, так как Минтуризма взяло под свой личный контроль этот вопрос. Мы проводим мониторинг интернет-пространства. Связываемся с отелями. Иногда сами не знаем, что у того или иного объекта заработал свой сайт, звоним и узнаем, так ли это, а затем дополняем информацию у себя на сайте. Не все объекты, которые запустились, у нас в реестре, но и с этим работаем", – сказала Табагуа.Начальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Министерства туризма также рассказала, как идет бронирование в Абхазии на летнее время и в каких районах объекты загружены на 90%.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0b/1045204742_83:0:1222:854_1920x0_80_0_0_07684e60c40834a1ca69ef31a14873cf.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, минтуризма, липовые путевки, аудио
подкасты, минтуризма, липовые путевки, аудио
Сейчас идет активное бронирование мест отдыха в Абхазии. Как уберечься от мошенников, продающих несуществующие путевки в Абхазию, как идет бронирование мест размещения, об этом в эфире радио Sputnik рассказала начальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Министерства туризма республики Оксана Табагуа.
В этом году было одно обращение на горячую линию Минтуризма с информацией о липовом сайте объекта размещения, предлагающем поддельные путевки в Абхазию, сказала Табагуа в интервью радио.
"За последние годы мало случаев, так как Минтуризма взяло под свой личный контроль этот вопрос. Мы проводим мониторинг интернет-пространства. Связываемся с отелями. Иногда сами не знаем, что у того или иного объекта заработал свой сайт, звоним и узнаем, так ли это, а затем дополняем информацию у себя на сайте.
Не все объекты, которые запустились, у нас в реестре, но и с этим работаем", – сказала Табагуа.
Начальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Министерства туризма также рассказала, как идет бронирование в Абхазии на летнее время и в каких районах объекты загружены на 90%.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.