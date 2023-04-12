https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/ekonomist-podelilsya-prognozom-na-kursy-valyut-i-bitkoina-1045226293.html

Экономист поделился прогнозом на курсы валют и биткоина

Экономист поделился прогнозом на курсы валют и биткоина

Кандидат экономических наук Юрий Твердохлеб в интервью радио Sputnik Абхазия поделился своим прогнозом на курс иностранной валюты и криптовалюты. 12.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-12T18:50+0300

2023-04-12T18:50+0300

2023-04-12T18:50+0300

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Экономист о курсе валют и биткоина Экономист о курсе валют и биткоина

Во вторник утром курс биткоина впервые с 1 июня прошлого года превысил отметку 30 тысяч долларов США. За сутки стоимость криптовалюты увеличилась на 2 тысячи, что составляет 7%. Растет и курс доллара. С чем связано такое увеличение, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал кандидат экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Юрий Твердохлеб.Как отметил экономист, рост биткоина, а также евро и доллара к российскому рублю имеет разные предпосылки. Рост экспортного потенциала России, который наблюдается во втором квартале, создаст предпосылки для укрепления рубля. Подробнее об этом, а также о том, в чем хранить накопления, слушайте в аудиофайле.

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