https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/ekonomist-podelilsya-prognozom-na-kursy-valyut-i-bitkoina-1045226293.html
Экономист поделился прогнозом на курсы валют и биткоина
Экономист поделился прогнозом на курсы валют и биткоина
Кандидат экономических наук Юрий Твердохлеб в интервью радио Sputnik Абхазия поделился своим прогнозом на курс иностранной валюты и криптовалюты. 12.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-12T18:50+0300
2023-04-12T18:50+0300
2023-04-12T18:50+0300
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Экономист о курсе валют и биткоина
Экономист о курсе валют и биткоина
Во вторник утром курс биткоина впервые с 1 июня прошлого года превысил отметку 30 тысяч долларов США. За сутки стоимость криптовалюты увеличилась на 2 тысячи, что составляет 7%. Растет и курс доллара. С чем связано такое увеличение, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал кандидат экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Юрий Твердохлеб.Как отметил экономист, рост биткоина, а также евро и доллара к российскому рублю имеет разные предпосылки. Рост экспортного потенциала России, который наблюдается во втором квартале, создаст предпосылки для укрепления рубля. Подробнее об этом, а также о том, в чем хранить накопления, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, экономика, финансы, валюта, биткоин, доллары, аудио
подкасты, абхазия, экономика, финансы, валюта, биткоин, доллары, аудио
Экономист поделился прогнозом на курсы валют и биткоина
Кандидат экономических наук Юрий Твердохлеб в интервью радио Sputnik Абхазия поделился своим прогнозом на курс иностранной валюты и криптовалюты.
Во вторник утром курс биткоина впервые с 1 июня прошлого года превысил отметку 30 тысяч долларов США. За сутки стоимость криптовалюты увеличилась на 2 тысячи, что составляет 7%. Растет и курс доллара. С чем связано такое увеличение, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал кандидат экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Юрий Твердохлеб.
Как отметил экономист, рост биткоина, а также евро и доллара к российскому рублю имеет разные предпосылки.
"Колебания доллара и евро, которые сегодня наблюдаем, носят краткосрочный, несистемный характер. Они во многом обусловлены определенными изменениями внешне-экономических, внешне-торговых отношений, которые возникают в нашей стране. Во многом то, что сейчас происходит, связано со снижением объема экспорта, которое мы наблюдали в первом квартале. Но сегодня у ЦБ есть много эффективных инструментов для поддержания курса на комфортно предельном уровне в пределах 75-80 с копейками рублей за доллар. Думаю, эта ситуация стабилизируется, и курс рубля будет достаточно стабильный по отношению к этим валютам", – отметил эксперт.
Рост экспортного потенциала России, который наблюдается во втором квартале, создаст предпосылки для укрепления рубля.
"Ситуация с биткоином несколько другая. Она носит более глобальный характер. Биткоин как инструмент достаточно бурно развивается. На фоне снижения авторитета основных валют мы наблюдаем лихорадочный поиск некой альтернативы. Расширение использования биткоина приводит к его росту. Думаю, что сохранится тенденция укрепления биткоина по отношению к другим валютам", – сказал Твердохлеб.
Подробнее об этом, а также о том, в чем хранить накопления, слушайте в аудиофайле.