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Горячая линия для туристов: как не попасть в руки мошенников
Горячая линия для туристов: как не попасть в руки мошенников
Для получения достоверной информации об объектах размещения туристы могут получить по круглосуточному телефону горячей линии Министерства туризма 8... 12.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-12T13:05+0300
2023-04-12T13:05+0300
2023-04-12T13:05+0300
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В связи с тем, что спрос на отдых в Абхазии в последние годы возрос, стало появляться очень много мошеннических сайтов, которые предлагают свои услуги, сказала в интервью радио Sputnik ачальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Минтуризма Оксана Табагуа."Очень часто туристы не сверяются с информацией, которую предоставляет официальный источник – Министерство туризма. Напоминаю, что на официальном сайте Министерства туризма есть реестр объектов размещения. Там указаны названия объектов размещения, контакты, электронные адреса", – сказала она.Если турист не нашел в реестре объект размещения в реестре, то он может позвонить на круглосуточный телефон горячей линии Министерства туризма 8 800-505-42-40, по которому можно получить всю необходимую информацию.
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видео, мультимедиа, абхазия, туризм, видео
видео, мультимедиа, абхазия, туризм, видео
Горячая линия для туристов: как не попасть в руки мошенников
Для получения достоверной информации об объектах размещения туристы могут получить по круглосуточному телефону горячей линии Министерства туризма 8 800-505-42-40.
В связи с тем, что спрос на отдых в Абхазии в последние годы возрос, стало появляться очень много мошеннических сайтов, которые предлагают свои услуги, сказала в интервью радио Sputnik ачальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Минтуризма Оксана Табагуа.
"Очень часто туристы не сверяются с информацией, которую предоставляет официальный источник – Министерство туризма. Напоминаю, что на официальном сайте Министерства туризма есть реестр объектов размещения. Там указаны названия объектов размещения, контакты, электронные адреса", – сказала она.
Если турист не нашел в реестре объект размещения в реестре, то он может позвонить на круглосуточный телефон горячей линии Министерства туризма 8 800-505-42-40, по которому можно получить всю необходимую информацию.