https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/goryachaya-liniya-dlya-turistov-kak-ne-popast-v-ruki-moshennikov-1045222484.html

Горячая линия для туристов: как не попасть в руки мошенников

Горячая линия для туристов: как не попасть в руки мошенников

Для получения достоверной информации об объектах размещения туристы могут получить по круглосуточному телефону горячей линии Министерства туризма 8... 12.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-12T13:05+0300

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В связи с тем, что спрос на отдых в Абхазии в последние годы возрос, стало появляться очень много мошеннических сайтов, которые предлагают свои услуги, сказала в интервью радио Sputnik ачальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Минтуризма Оксана Табагуа."Очень часто туристы не сверяются с информацией, которую предоставляет официальный источник – Министерство туризма. Напоминаю, что на официальном сайте Министерства туризма есть реестр объектов размещения. Там указаны названия объектов размещения, контакты, электронные адреса", – сказала она.Если турист не нашел в реестре объект размещения в реестре, то он может позвонить на круглосуточный телефон горячей линии Министерства туризма 8 800-505-42-40, по которому можно получить всю необходимую информацию.

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