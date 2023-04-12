https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/minoborony-rossii-issleduet-obnaruzhennye-v-biolaboratoriyakh-ukrainy-opasnye-patogeny-1045222546.html
Минобороны России исследует обнаруженные в биолабораториях Украины опасные патогены
Минобороны России исследует обнаруженные в биолабораториях Украины опасные патогены
Совфед на заседании в среду единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ уже... 12.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-12T12:25+0300
2023-04-12T12:25+0300
2023-04-12T13:29+0300
министерство обороны рф
россия
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102563/90/1025639067_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_7827c1c37656fc1e486ba121455722e4.jpg
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Минобороны России исследует обнаруженные в четырех лабораториях Украины 240 патогенов опасных болезней, в том числе холеры и сибирской язвы, заявил в Совете Федерации начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на основе анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США.По его словам, у России есть вакцины и лекарственные препараты против таких заболеваний.
россия
украина
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102563/90/1025639067_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_834c0ee44ea773662230a38d0d9695b0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, россия, украина, сша
министерство обороны рф, россия, украина, сша
Минобороны России исследует обнаруженные в биолабораториях Украины опасные патогены
12:25 12.04.2023 (обновлено: 13:29 12.04.2023)
Совфед на заседании в среду единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ уже поддержала Госдума.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Минобороны России исследует обнаруженные в четырех лабораториях Украины 240 патогенов опасных болезней, в том числе холеры и сибирской язвы, заявил в Совете Федерации начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на основе анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США.
"Мы реально работали в четырех лабораториях. В тех лабораториях, которые мы обнаружили, были обнаружены порядка 240 болезнетворных субстанций различного плана, мы их исследуем и продолжаем исследовать. Большая часть из них касается сибиреязвенной болезни, холеры", – сказал Кириллов.
По его словам, у России есть вакцины и лекарственные препараты против таких заболеваний.