https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/minoborony-rossii-issleduet-obnaruzhennye-v-biolaboratoriyakh-ukrainy-opasnye-patogeny-1045222546.html

Минобороны России исследует обнаруженные в биолабораториях Украины опасные патогены

Минобороны России исследует обнаруженные в биолабораториях Украины опасные патогены

Совфед на заседании в среду единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ уже... 12.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-12T12:25+0300

2023-04-12T12:25+0300

2023-04-12T13:29+0300

министерство обороны рф

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украина

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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Минобороны России исследует обнаруженные в четырех лабораториях Украины 240 патогенов опасных болезней, в том числе холеры и сибирской язвы, заявил в Совете Федерации начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на основе анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США.По его словам, у России есть вакцины и лекарственные препараты против таких заболеваний.

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