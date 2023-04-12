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https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/paskhalnaya-vystavka-yarmarka-proshla-v-sukhume-1045234665.html
Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме
Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме
VIII пасхальная выставка-ярмарка “Праздник сладости” организована Торгово-промышленной палатой Абхазии. 12.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-12T17:35+0300
2023-04-12T18:22+0300
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СУХУМ, 12 апр - Sputnik, Сария Кварацхелия. Пасхальная выставка-ярмарка с участием 38 кондитеров со всей Абхазии прошла в Сухуме в среду, 12 апреля.Кондитеры представили на ярмарке не только куличи, но и ореховые рулеты, печенья с глазурью, торты, пирожные и хлебобулочные изделия.Большинство участников - известные абхазские кондитеры. Но были и новички, которые впервые участвуют на ярмарке. Так Екатерина Жемерева впервые участвует в “Празднике сладости”. Она представила творожные и дрожжевые куличи по рецепту бабушки. Свое изделие она украсила зефирной флористикой.“Я в основном занимаюсь изготовлением съедобных букетов из зефира. А в изготовлении куличей для выставки на ярмарке я пробую себя впервые, хотя куличи пеку давно для себя и близких”, - отмечает Жемерева.Все изделия можно было приобрести. У одной из участниц Юлии Мамацевой стол был благотворительный, все желающие могли пожертвовать средства для фонда "Киараз". Как позже сообщили в фонде, в ящике пожертвований удалось собрать 7650 рублей. Участников мероприятия приветствовала президент Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава.Приглашенными гостями на выставке-ярмарке в этом году были президент Гильдий пекарей и кондитеров России Юрий Кацнельсон, вице-президент РОСПиКа Елена Бейзерова и основатель кондитерской сети в Сочи Евгения Галкина. Именно приглашенным гостям предстояло определить лучших кондитеров в специальной номинации от ТПП. А вот победителя за "Лучшее оформление стенда” выбирали уже зрители.В специальной номинации ТПП были выбраны два победителя. Президент Гильдий пекарей и кондитеров Россий Юрий Кацнельсон отдал свое предпочтение изделию пекарни “Колос”, а основатель кондитерской сети в городе Сочи Евгения Галкина выбрала кулич Янины Шакая. Приз зрительских симпатий достался кондитерской “Виктория”.Отличившимся кондитерам подарили планетарный миксер, мясорубку и обеденный сервис.На ярмарке-выставке также приняли участие цветочные лавки, которые представили свои экспозиции.Перед открытием ярмарку освятили и благословили священнослужители Абхазской православной церкви во главе с иереем Виссарионом Аплиа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210602/sladkie-strasti-konkurs-konditerov-v-Sukhume-1032544883.html
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сухум, тпп абхазии, абхазия

Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме

17:35 12.04.2023 (обновлено: 18:22 12.04.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме
Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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VIII пасхальная выставка-ярмарка “Праздник сладости” организована Торгово-промышленной палатой Абхазии.
СУХУМ, 12 апр - Sputnik, Сария Кварацхелия. Пасхальная выставка-ярмарка с участием 38 кондитеров со всей Абхазии прошла в Сухуме в среду, 12 апреля.
Кондитеры представили на ярмарке не только куличи, но и ореховые рулеты, печенья с глазурью, торты, пирожные и хлебобулочные изделия.
© Sputnik / Томас Тхайцук Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме
Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме
Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме - Sputnik Абхазия
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме
Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме
Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме
Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме
Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме
Большинство участников - известные абхазские кондитеры. Но были и новички, которые впервые участвуют на ярмарке. Так Екатерина Жемерева впервые участвует в “Празднике сладости”. Она представила творожные и дрожжевые куличи по рецепту бабушки. Свое изделие она украсила зефирной флористикой.
“Я в основном занимаюсь изготовлением съедобных букетов из зефира. А в изготовлении куличей для выставки на ярмарке я пробую себя впервые, хотя куличи пеку давно для себя и близких”, - отмечает Жемерева.
Все изделия можно было приобрести. У одной из участниц Юлии Мамацевой стол был благотворительный, все желающие могли пожертвовать средства для фонда "Киараз". Как позже сообщили в фонде, в ящике пожертвований удалось собрать 7650 рублей.
Участников мероприятия приветствовала президент Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава.
"Дорогие участники, сегодня у вас есть возможность продемонстрировать свое мастерство, ваши изделия смогут не только увидеть, попробовать, но и оценить их качество, технику исполнения, наличие ингредиентов. Но самое главное - у вас есть возможность получить полезные рекомендации от наших гостей, это очень важно”, - отметила Мерцхулава.
Приглашенными гостями на выставке-ярмарке в этом году были президент Гильдий пекарей и кондитеров России Юрий Кацнельсон, вице-президент РОСПиКа Елена Бейзерова и основатель кондитерской сети в Сочи Евгения Галкина. Именно приглашенным гостям предстояло определить лучших кондитеров в специальной номинации от ТПП. А вот победителя за "Лучшее оформление стенда” выбирали уже зрители.
В специальной номинации ТПП были выбраны два победителя. Президент Гильдий пекарей и кондитеров Россий Юрий Кацнельсон отдал свое предпочтение изделию пекарни “Колос”, а основатель кондитерской сети в городе Сочи Евгения Галкина выбрала кулич Янины Шакая. Приз зрительских симпатий достался кондитерской “Виктория”.
Торгово-промышленная палата РА провела VII Республиканский конкурс кондитерского мастерства «Праздник сладости» - Sputnik Абхазия, 1920, 02.06.2021
В Абхазии
Сладкие страсти: конкурс кондитеров в Сухуме
2 июня 2021, 14:55
Отличившимся кондитерам подарили планетарный миксер, мясорубку и обеденный сервис.
На ярмарке-выставке также приняли участие цветочные лавки, которые представили свои экспозиции.
Перед открытием ярмарку освятили и благословили священнослужители Абхазской православной церкви во главе с иереем Виссарионом Аплиа.
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