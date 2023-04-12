https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/paskhalnaya-vystavka-yarmarka-proshla-v-sukhume-1045234665.html

Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме

Пасхальная выставка-ярмарка прошла в Сухуме

VIII пасхальная выставка-ярмарка “Праздник сладости” организована Торгово-промышленной палатой Абхазии. 12.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-12T17:35+0300

2023-04-12T17:35+0300

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СУХУМ, 12 апр - Sputnik, Сария Кварацхелия. Пасхальная выставка-ярмарка с участием 38 кондитеров со всей Абхазии прошла в Сухуме в среду, 12 апреля.Кондитеры представили на ярмарке не только куличи, но и ореховые рулеты, печенья с глазурью, торты, пирожные и хлебобулочные изделия.Большинство участников - известные абхазские кондитеры. Но были и новички, которые впервые участвуют на ярмарке. Так Екатерина Жемерева впервые участвует в “Празднике сладости”. Она представила творожные и дрожжевые куличи по рецепту бабушки. Свое изделие она украсила зефирной флористикой.“Я в основном занимаюсь изготовлением съедобных букетов из зефира. А в изготовлении куличей для выставки на ярмарке я пробую себя впервые, хотя куличи пеку давно для себя и близких”, - отмечает Жемерева.Все изделия можно было приобрести. У одной из участниц Юлии Мамацевой стол был благотворительный, все желающие могли пожертвовать средства для фонда "Киараз". Как позже сообщили в фонде, в ящике пожертвований удалось собрать 7650 рублей. Участников мероприятия приветствовала президент Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава.Приглашенными гостями на выставке-ярмарке в этом году были президент Гильдий пекарей и кондитеров России Юрий Кацнельсон, вице-президент РОСПиКа Елена Бейзерова и основатель кондитерской сети в Сочи Евгения Галкина. Именно приглашенным гостям предстояло определить лучших кондитеров в специальной номинации от ТПП. А вот победителя за "Лучшее оформление стенда” выбирали уже зрители.В специальной номинации ТПП были выбраны два победителя. Президент Гильдий пекарей и кондитеров Россий Юрий Кацнельсон отдал свое предпочтение изделию пекарни “Колос”, а основатель кондитерской сети в городе Сочи Евгения Галкина выбрала кулич Янины Шакая. Приз зрительских симпатий достался кондитерской “Виктория”.Отличившимся кондитерам подарили планетарный миксер, мясорубку и обеденный сервис.На ярмарке-выставке также приняли участие цветочные лавки, которые представили свои экспозиции.Перед открытием ярмарку освятили и благословили священнослужители Абхазской православной церкви во главе с иереем Виссарионом Аплиа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210602/sladkie-strasti-konkurs-konditerov-v-Sukhume-1032544883.html

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