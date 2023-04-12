https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/perendzhiev-o-razgovorakh-pro-kontrnastuplenie-vsu-chtoby-bolshe-ukrast--1045222378.html

Перенджиев о разговорах про контрнаступление ВСУ: чтобы больше украсть

Перенджиев о разговорах про контрнаступление ВСУ: чтобы больше украсть

В беседе с радио Sputnik доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал... 12.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-12T14:14+0300

2023-04-12T14:14+0300

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Перенджиев о разговорах про контрнаступление ВСУ: чтобы больше украсть Перенджиев о разговорах про контрнаступление ВСУ: чтобы больше украсть

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ВСУ могут начать контрнаступление в ближайшие недели. По его словам, западным странам "нужно сделать все возможное", чтобы помочь Украине "отвоевать территории". Он отметил, что оружие, которое продается на Украину, находят как в Европе, так и в Африке, возможно, оно начнет всплывать и в Азии, и на Ближнем Востоке, и в Латинской Америке. Наступление показывается как военный акт, но имеет теневую составляющую.

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