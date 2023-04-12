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Перенджиев о разговорах про контрнаступление ВСУ: чтобы больше украсть
Перенджиев о разговорах про контрнаступление ВСУ: чтобы больше украсть
В беседе с радио Sputnik доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал... 12.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-12T14:14+0300
2023-04-12T14:14+0300
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Перенджиев о разговорах про контрнаступление ВСУ: чтобы больше украсть
Перенджиев о разговорах про контрнаступление ВСУ: чтобы больше украсть
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ВСУ могут начать контрнаступление в ближайшие недели. По его словам, западным странам "нужно сделать все возможное", чтобы помочь Украине "отвоевать территории". Он отметил, что оружие, которое продается на Украину, находят как в Европе, так и в Африке, возможно, оно начнет всплывать и в Азии, и на Ближнем Востоке, и в Латинской Америке. Наступление показывается как военный акт, но имеет теневую составляющую.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, спецоперация, европа, нато, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, спецоперация, европа, нато, аудио
Перенджиев о разговорах про контрнаступление ВСУ: чтобы больше украсть
В беседе с радио Sputnik доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал заявление госсекретаря США о контрнаступлении ВСУ.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ВСУ могут начать контрнаступление в ближайшие недели. По его словам, западным странам "нужно сделать все возможное", чтобы помочь Украине "отвоевать территории".
"Провокационное и в чем-то противоречивое высказывание. В истории войн и военного искусства никто и никогда не рассказывал публично о своих контрнаступлениях и намерениях. Складывается впечатление, что речь идет больше о коммерческой части, чем о военной составляющей. Когда делаются постоянные заявления не только со стороны Блинкена, но и коллективного Запада и Украины, о том, что они собираются и вот-вот начнут контрнаступление, о котором говорят на протяжении четырех месяцев, что-то списывается или сделаны теневые финансовые схемы, чтобы больше украсть", – сказал Перенджиев.
Он отметил, что оружие, которое продается на Украину, находят как в Европе, так и в Африке, возможно, оно начнет всплывать и в Азии, и на Ближнем Востоке, и в Латинской Америке. Наступление показывается как военный акт, но имеет теневую составляющую.