https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/rabota-informatsionnoy-sistemy-tamozhennykh-organov-rossii-vosstanovlena-1045221536.html

Работа информационной системы таможенных органов России восстановлена

Работа информационной системы таможенных органов России восстановлена

Абхазские автомобилисты сталкивались с проблемами при пересечении российско-абхазской границы с 10 апреля. Только к вечеру 11 апреля МАПП "Адлер" начал работу... 12.04.2023, Sputnik Абхазия

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таможня

южное таможенное управление

россия

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сухум, 12 апр – Sputnik. Работа информационной системы таможенных органов на Юге и Северном Кавказе в основном восстановлена, сообщила ФТС России. Таможенные операции совершают в электронном виде и частично на бумаге. Из-за кибератаки на IT-ресурсы Федеральной таможенной службы России 10 апреля в 6 утра была приостановлена работа на абхазо-российской и других границах РФ.

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таможня, южное таможенное управление, россия