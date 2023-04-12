https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/rabota-informatsionnoy-sistemy-tamozhennykh-organov-rossii-vosstanovlena-1045221536.html
Работа информационной системы таможенных органов России восстановлена
Работа информационной системы таможенных органов России восстановлена
Абхазские автомобилисты сталкивались с проблемами при пересечении российско-абхазской границы с 10 апреля. Только к вечеру 11 апреля МАПП "Адлер" начал работу... 12.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-12T10:50+0300
2023-04-12T10:50+0300
2023-04-12T12:21+0300
таможня
южное таможенное управление
россия
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сухум, 12 апр – Sputnik. Работа информационной системы таможенных органов на Юге и Северном Кавказе в основном восстановлена, сообщила ФТС России. Таможенные операции совершают в электронном виде и частично на бумаге. Из-за кибератаки на IT-ресурсы Федеральной таможенной службы России 10 апреля в 6 утра была приостановлена работа на абхазо-российской и других границах РФ.
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таможня, южное таможенное управление, россия
таможня, южное таможенное управление, россия
Работа информационной системы таможенных органов России восстановлена
10:50 12.04.2023 (обновлено: 12:21 12.04.2023)
Абхазские автомобилисты сталкивались с проблемами при пересечении российско-абхазской границы с 10 апреля. Только к вечеру 11 апреля МАПП "Адлер" начал работу в обычном режиме.
сухум, 12 апр – Sputnik. Работа информационной системы таможенных органов на Юге и Северном Кавказе в основном восстановлена, сообщила ФТС России.
Возобновили работу центры электронного декларирования. К 08:00 в Южном таможенном управлении было зарегистрировано 315 деклараций на товары, выпущено – 319.
Таможенные операции совершают в электронном виде и частично на бумаге.
Из-за кибератаки на IT-ресурсы Федеральной таможенной службы России 10 апреля в 6 утра была приостановлена работа на абхазо-российской и других границах РФ.