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Сотрудник спецслужб Грузии пытался вовлечь в шпионаж жительниц Абхазии

Сотрудник спецслужб Грузии пытался вовлечь в шпионаж жительниц Абхазии

СГБ Абхазии опубликовало видеоролик, который свидетельствует о том, что грузинские спецслужбы продолжают проводить разведывательные мероприятия на территории... 12.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-12T18:10+0300

2023-04-12T18:10+0300

2023-04-12T18:10+0300

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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. СГБ Абхазии выявила сотрудника спецслужб Грузии Джано Дзагания, который пытался вовлечь в шпионаж жительниц республики, вынужденных выезжать в Грузию для решения бытовых вопросов.Одной из жертв Дзагания оказалась гражданка Грузии, жительница Абхазии Джессика Шенгелия.Девушка познакомилась с Дзагания в ноябре 2022 года, когда переходила границу с Грузией. Он помог ей с оформлением материнского капитала и решал вопросы с получением грузинского гражданства.По просьбе сотрудника СГБ девушка сделала селфи на фоне здания военной части в Очамыре, отправляла фото зданий СГБ, РОВД Галского района, фотографировала военную часть в селе Илор, российскую военную базу в Галском районе. Шенгелия призналась, что самостоятельно явилась в СГБ, после того как Дзагания стал угрожать ей, что выдаст детали их сотрудничества. При попытке прекратить общение с Дзагания он в ультимативной форме требовал встречи и выполнения поставленных задач. Кроме того, по словам девушки, если у нее не получалось добыть информацию, Дзагания уверял ее, что он уже узнал все необходимое, так как у него есть другие "агенты". Вторая жертва - жительница Сухума Ирма Хухуа. Впервые женщина выехала в Грузию в 2021 году. На КПП со стороны Грузии ее встретил Дзагания, отксерил паспорт, взял ее номер телефона, после чего стал писать смс и комплименты. Переписка, по словам Хухуа, продолжалась на протяжении двух лет.Мужчина просил ее снять здание СГБ Абхазии и сделать фото сотрудников. В связи с этим СГБ предлагает рассмотреть в Парламенте законопроект о наделении службы полномочиями объявления официального предостережения жителям Абхазии, контактирующими с иностранными спецслужбами.

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