Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/stikhiynaya-svalka-obrazovalas-pod-gumistinskim-mostom-v-verkhney-eshere-1045237396.html
Стихийная свалка образовалась под Гумистинским мостом в Верхней Эшере
Стихийная свалка образовалась под Гумистинским мостом в Верхней Эшере
В Администрации Сухумского района намерены в очередной раз очистить свалку и установить на территории камеры. 12.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-12T20:10+0300
2023-04-12T20:10+0300
в абхазии
мусор
абхазия
сухумский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0c/1045236182_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_b176f1046a65ff3a8f0b9be36ce44611.jpg
СУХУМ, 12 апр - Sputnik, Сария Кварацхелия. Стихийная свалка вновь образовалась под Гумистинским мостом в Верхней Эшере. Неизвестные сбрасывают бытовой и строительный мусор на берегу одной из самых крупных рек Абхазии.По словам главы Сухумского района Алхаса Читанава, местные власти не раз чистили территорию от бытовых отходов, однако люди вновь свозят сюда мусор.Как отметил директор Коммунального хозяйства Сухумского района Денис Чанба, стихийные свалки часто возникают и в районе нижнего Гумистинского моста.“Мы быстро реагируем, убираем мусор. Под верхним Гумистинским мостом только недавно убрали, но опять какая-то машина туда заехала и высыпала мусор”, - рассказал Чанба.При этом, по его словам, нехватки в мусорных контейнерах нет - по всему району установлено более 60 баков. Ежедневно спецмашина коммунального хозяйства вывозит более 30 кубов мусора в Галский район.В Администрации Сухумского района намерены в очередной раз очистить свалку и установить на территории камеры.
абхазия
сухумский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0c/1045236182_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_d94ee1ad92636f597ed798b7730ef036.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мусор, абхазия, сухумский район
мусор, абхазия, сухумский район

Стихийная свалка образовалась под Гумистинским мостом в Верхней Эшере

20:10 12.04.2023
© Sputnik Томас Тхайцук Стихийная свалка под Гумистинским мостом
Стихийная свалка под Гумистинским мостом - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2023
© Sputnik Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
В Администрации Сухумского района намерены в очередной раз очистить свалку и установить на территории камеры.
СУХУМ, 12 апр - Sputnik, Сария Кварацхелия. Стихийная свалка вновь образовалась под Гумистинским мостом в Верхней Эшере.
Неизвестные сбрасывают бытовой и строительный мусор на берегу одной из самых крупных рек Абхазии.
© Sputnik Томас Тхайцук Стихийная свалка под Гумистинским мостом
Стихийная свалка под Гумистинским мостом - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2023
Стихийная свалка под Гумистинским мостом
© Sputnik Томас Тхайцук
По словам главы Сухумского района Алхаса Читанава, местные власти не раз чистили территорию от бытовых отходов, однако люди вновь свозят сюда мусор.
“Ранее Администрация ликвидировала несанкционированную свалку и установила препятствия для въезда (вырыла ров - прим.), однако через несколько дней все повторилось. Это было буквально на прошлой неделе. Сказать, кто это делает, сложно. Я сомневаюсь, что жители близлежащих сел туда сбрасывают мусор. Как правило, мусор туда привозят в мешках, характерных для ремонтных работ в многоквартирных домах”, - считает Читанава.
Как отметил директор Коммунального хозяйства Сухумского района Денис Чанба, стихийные свалки часто возникают и в районе нижнего Гумистинского моста.
“Мы быстро реагируем, убираем мусор. Под верхним Гумистинским мостом только недавно убрали, но опять какая-то машина туда заехала и высыпала мусор”, - рассказал Чанба.
© Sputnik Томас Тхайцук Стихийная свалка под Гумистинским мостом
Стихийная свалка под Гумистинским мостом - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2023
Стихийная свалка под Гумистинским мостом
© Sputnik Томас Тхайцук
При этом, по его словам, нехватки в мусорных контейнерах нет - по всему району установлено более 60 баков. Ежедневно спецмашина коммунального хозяйства вывозит более 30 кубов мусора в Галский район.
В Администрации Сухумского района намерены в очередной раз очистить свалку и установить на территории камеры.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0