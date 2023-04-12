https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/stikhiynaya-svalka-obrazovalas-pod-gumistinskim-mostom-v-verkhney-eshere-1045237396.html

Стихийная свалка образовалась под Гумистинским мостом в Верхней Эшере

Стихийная свалка образовалась под Гумистинским мостом в Верхней Эшере

В Администрации Сухумского района намерены в очередной раз очистить свалку и установить на территории камеры. 12.04.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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сухумский район

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СУХУМ, 12 апр - Sputnik, Сария Кварацхелия. Стихийная свалка вновь образовалась под Гумистинским мостом в Верхней Эшере. Неизвестные сбрасывают бытовой и строительный мусор на берегу одной из самых крупных рек Абхазии.По словам главы Сухумского района Алхаса Читанава, местные власти не раз чистили территорию от бытовых отходов, однако люди вновь свозят сюда мусор.Как отметил директор Коммунального хозяйства Сухумского района Денис Чанба, стихийные свалки часто возникают и в районе нижнего Гумистинского моста.“Мы быстро реагируем, убираем мусор. Под верхним Гумистинским мостом только недавно убрали, но опять какая-то машина туда заехала и высыпала мусор”, - рассказал Чанба.При этом, по его словам, нехватки в мусорных контейнерах нет - по всему району установлено более 60 баков. Ежедневно спецмашина коммунального хозяйства вывозит более 30 кубов мусора в Галский район.В Администрации Сухумского района намерены в очередной раз очистить свалку и установить на территории камеры.

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