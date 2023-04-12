Стихийная свалка образовалась под Гумистинским мостом в Верхней Эшере
© Sputnik Томас Тхайцук Стихийная свалка под Гумистинским мостом
© Sputnik Томас Тхайцук
В Администрации Сухумского района намерены в очередной раз очистить свалку и установить на территории камеры.
СУХУМ, 12 апр - Sputnik, Сария Кварацхелия. Стихийная свалка вновь образовалась под Гумистинским мостом в Верхней Эшере.
Неизвестные сбрасывают бытовой и строительный мусор на берегу одной из самых крупных рек Абхазии.
© Sputnik Томас Тхайцук Стихийная свалка под Гумистинским мостом
Стихийная свалка под Гумистинским мостом
© Sputnik Томас Тхайцук
По словам главы Сухумского района Алхаса Читанава, местные власти не раз чистили территорию от бытовых отходов, однако люди вновь свозят сюда мусор.
“Ранее Администрация ликвидировала несанкционированную свалку и установила препятствия для въезда (вырыла ров - прим.), однако через несколько дней все повторилось. Это было буквально на прошлой неделе. Сказать, кто это делает, сложно. Я сомневаюсь, что жители близлежащих сел туда сбрасывают мусор. Как правило, мусор туда привозят в мешках, характерных для ремонтных работ в многоквартирных домах”, - считает Читанава.
Как отметил директор Коммунального хозяйства Сухумского района Денис Чанба, стихийные свалки часто возникают и в районе нижнего Гумистинского моста.
“Мы быстро реагируем, убираем мусор. Под верхним Гумистинским мостом только недавно убрали, но опять какая-то машина туда заехала и высыпала мусор”, - рассказал Чанба.
© Sputnik Томас Тхайцук Стихийная свалка под Гумистинским мостом
Стихийная свалка под Гумистинским мостом
© Sputnik Томас Тхайцук
При этом, по его словам, нехватки в мусорных контейнерах нет - по всему району установлено более 60 баков. Ежедневно спецмашина коммунального хозяйства вывозит более 30 кубов мусора в Галский район.
В Администрации Сухумского района намерены в очередной раз очистить свалку и установить на территории камеры.