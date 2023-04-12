https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/turbaza-maliya-o-semeynom-otdykhe-v-abkhazii--1045213410.html

Турбаза: Малия о семейном отдыхе в Абхазии

Турбаза: Малия о семейном отдыхе в Абхазии

Турагент Омар Малия в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказал о преимуществах Абхазии для отдыха семьями. 12.04.2023, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Малия о семейном отдыхе в Абхазии Турбаза: Малия о семейном отдыхе в Абхазии

Популярность совместного отдыха растет. Для такого отдыха чаще всего выбирают пляжные курорты в странах, где гарантированно не возникнут сложности с размещением большой компании. О таком тренде, о том, как его развивать в Абхазии, рассказал специалист отдела продаж отеля, турагент, гид Омар Малия. Подробности слушайте в аудиофайле.

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