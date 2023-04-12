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Турбаза: Малия о семейном отдыхе в Абхазии
Турбаза: Малия о семейном отдыхе в Абхазии
Турагент Омар Малия в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказал о преимуществах Абхазии для отдыха семьями. 12.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-12T11:45+0300
2023-04-12T11:45+0300
2023-04-12T11:46+0300
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Турбаза: Малия о семейном отдыхе в Абхазии
Турбаза: Малия о семейном отдыхе в Абхазии
Популярность совместного отдыха растет. Для такого отдыха чаще всего выбирают пляжные курорты в странах, где гарантированно не возникнут сложности с размещением большой компании. О таком тренде, о том, как его развивать в Абхазии, рассказал специалист отдела продаж отеля, турагент, гид Омар Малия. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, абхазия, отдых в абхазии, туризм, аудио
подкасты, турбаза, абхазия, отдых в абхазии, туризм, аудио
Турбаза: Малия о семейном отдыхе в Абхазии
11:45 12.04.2023 (обновлено: 11:46 12.04.2023)
Турагент Омар Малия в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказал о преимуществах Абхазии для отдыха семьями.
Популярность совместного отдыха растет. Для такого отдыха чаще всего выбирают пляжные курорты в странах, где гарантированно не возникнут сложности с размещением большой компании. О таком тренде, о том, как его развивать в Абхазии, рассказал специалист отдела продаж отеля, турагент, гид Омар Малия.
Подробности слушайте в аудиофайле
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