https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/dvoe-sotrudnikov-genprokuratury-abkhazii-osvobozhdeny-ot-sluzhby-1045241075.html
Двое сотрудников Генпрокуратуры Абхазии освобождены от службы
Двое сотрудников Генпрокуратуры Абхазии освобождены от службы
Сотрудники были освобождены от должностей после того, как не смогли пройти аттестацию. 13.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-13T10:59+0300
2023-04-13T10:59+0300
2023-04-13T11:37+0300
в абхазии
абхазия
генеральная прокуратура абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102950/61/1029506105_0:62:2000:1187_1920x0_80_0_0_92d81d71cf221a4d3e7056f058162167.jpg
СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Двух сотрудников органов прокуратуры Абхазии освободили от службы в связи с несоответствием занимаемым должностям. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.Решение было принято по результатам очередной аттестации, во время которой выявлялись знания законодательства Абхазии, а также задавались вопросы о проделанной работе за определенный период.Аттестация проводится в целях определения того, насколько работники прокуратуры соответствуют занимаемым должностям, определяет уровень профессиональной подготовки работников, служит для создания кадрового резерва для выдвижения на более высокие должности и решения вопросов о присвоении работникам классных чинов.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102950/61/1029506105_200:0:1979:1334_1920x0_80_0_0_c17a325af50c96185a654cf92441cfa2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, генеральная прокуратура абхазии, новости
абхазия, генеральная прокуратура абхазии, новости
Двое сотрудников Генпрокуратуры Абхазии освобождены от службы
10:59 13.04.2023 (обновлено: 11:37 13.04.2023)
Сотрудники были освобождены от должностей после того, как не смогли пройти аттестацию.
СУХУМ, 13 апр – Sputnik.
Двух сотрудников органов прокуратуры Абхазии освободили от службы в связи с несоответствием занимаемым должностям. Об этом сообщает
пресс-служба Генпрокуратуры республики.
Решение было принято по результатам очередной аттестации, во время которой выявлялись знания законодательства Абхазии, а также задавались вопросы о проделанной работе за определенный период.
Аттестация проводится в целях определения того, насколько работники прокуратуры соответствуют занимаемым должностям, определяет уровень профессиональной подготовки работников, служит для создания кадрового резерва для выдвижения на более высокие должности и решения вопросов о присвоении работникам классных чинов.