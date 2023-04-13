https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/dvoe-sotrudnikov-genprokuratury-abkhazii-osvobozhdeny-ot-sluzhby-1045241075.html

Двое сотрудников Генпрокуратуры Абхазии освобождены от службы

Двое сотрудников Генпрокуратуры Абхазии освобождены от службы

Сотрудники были освобождены от должностей после того, как не смогли пройти аттестацию. 13.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-13T10:59+0300

2023-04-13T10:59+0300

2023-04-13T11:37+0300

в абхазии

абхазия

генеральная прокуратура абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102950/61/1029506105_0:62:2000:1187_1920x0_80_0_0_92d81d71cf221a4d3e7056f058162167.jpg

СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Двух сотрудников органов прокуратуры Абхазии освободили от службы в связи с несоответствием занимаемым должностям. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.Решение было принято по результатам очередной аттестации, во время которой выявлялись знания законодательства Абхазии, а также задавались вопросы о проделанной работе за определенный период.Аттестация проводится в целях определения того, насколько работники прокуратуры соответствуют занимаемым должностям, определяет уровень профессиональной подготовки работников, служит для создания кадрового резерва для выдвижения на более высокие должности и решения вопросов о присвоении работникам классных чинов.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, генеральная прокуратура абхазии, новости