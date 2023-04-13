https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/grazhdanin-i-nachalnik-zantariya-o-sostoyanii-ingurges-i-peredache-v-arendu-perepadnykh-ges--1045240605.html

Гражданин и начальник: Зантария о состоянии ИнгурГЭС и передаче в аренду перепадных ГЭС

Гражданин и начальник: Зантария о состоянии ИнгурГЭС и передаче в аренду перепадных ГЭС

Ситуацию в энергоотрасли обсудили в правительстве. Рабочее совещание по этому вопросу провел премьер-министр Александр Анкваб. Председатель парламентского... 13.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-13T13:43+0300

2023-04-13T13:43+0300

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Гражданин и начальник: Зантария о состоянии ИнгурГЭС и передачи в аренду перепадных ГЭС Гражданин и начальник: Зантария о состоянии ИнгурГЭС и передачи в аренду перепадных ГЭС

Ситуацию в энергоотрасли обсудили в правительстве. Рабочее совещание по этому вопросу провел премьер-министр Александр Анкваб. Председатель парламентского комитета по экономической политике и реформам Резо Зантария в эфире радио Sputnik рассказал, к каким последствиям привило использование ИнгурГЭС при критическом уровне воды, о состоянии энергоотрасли в целом и о вопросе передачи в аренду перепадных ГЭС.Говоря о том, как прошел осенне-зимней период для ИнгурГЭС, депутат Парламента сказал, что все время эксплуатации, не происходило того, что было в этом году, пришлось эксплуатировать станцию при критическом уровне воды в плотине – ниже 410 метров."Эти риски не оправдали себя. И технический совет, и руководство самой ИнгурГЭС показало фотоотчеты о том, к чему привела эксплуатация ГЭС на уровне воды 410 метров. Результаты печальные. Могло привести и к худшим результатам, выхода из работы одного из агрегата на долгие годы. Глубина 410 метров – это практически дно водохранилища. Там всегда собираются нерудные материалы – сборы леса, иловые осадки и так далее. Когда мы эксплуатируем станцию на низких высотах, все попадает в водовод, и может произойти аварийная ситуация, которую потом, возможно, не получится быстро исправить", – рассказал Резо Зантария.Депутат также прокомментировал вопрос передачи в аренду перепадных ГЭС, где рассказал, что условия, которые сегодня отстаивает исполнительная власть, достаточно жесткие, и они в интересах нашей страны.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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