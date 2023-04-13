https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/katsnelson-o-vizite-v-abkhaziyu-proveli-ochen-interesnuyu-nasyschennuyu-komandirovku--1045241667.html

Кацнельсон о визите в Абхазию: провели очень интересную, насыщенную командировку

Кацнельсон о визите в Абхазию: провели очень интересную, насыщенную командировку

Торгово-промышленная палата Республики Абхазия подписала соглашение о сотрудничестве с российской Гильдией пекарей и кондитеров. Президент РОСПиК Юрий... 13.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-13T19:09+0300

2023-04-13T19:09+0300

2023-04-13T19:09+0300

радио

подкасты

тпп абхазии

кондитеры

пекари

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0d/1045242301_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b5a2179d6e14391ec050d7f047c8cdf4.jpg

Кацнельсон о визите в Абхазию: провели очень интересную, насыщенную командировку Кацнельсон о визите в Абхазию: провели очень интересную, насыщенную командировку

Торгово-промышленная палата Республики Абхазия подписала соглашение о сотрудничестве с российской Гильдией пекарей и кондитеров. Президент РОСПиК Юрий Кацнельсон в эфире радио Sputnik рассказал, что предполагает сотрудничество между двумя странами, а также оценил пасхальную ярмарку, которая прошла накануне в Сухуме.Торгово-промышленная палата Республики Абхазия подписала соглашение о сотрудничестве с российской Гильдией пекарей и кондитеров (РОСПиК). Документ подписали президент ТПП Тамила Мерцхулава и президент РОСПиК Юрий Кацнельсон.Сотрудничество будет связано в области кондитерского дела, приятно, что в Абхазии есть Гильдия пекарей и Гильдия кондитеров, сказал Кацнельсон в интервью радио Sputnik."Мы будем обмениваться делегациями. Пригласили наших абхазских коллег проходить семинары и занятия в школе пекарей и кондитеров, которую мы открыли совсем недавно. Мы будем приглашать участвовать в мероприятиях. Сфера контактов практических обширная, и первый шаг – подписание соглашения о взаимодействии, о партнерстве. Соглашение на одну страницу, но оно важное потому, что на основе его можно будет перейти к практическим делам", – сказал президент российской Гильдией пекарей и кондитеров.Юрий Кацнельсон также поделился впечатлениями от продукции абхазских кондитеров и пекарей, которая была представлена на пасхальной ярмарке в Сухуме.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, тпп абхазии, кондитеры, пекари, аудио