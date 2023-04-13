https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/katsnelson-o-vizite-v-abkhaziyu-proveli-ochen-interesnuyu-nasyschennuyu-komandirovku--1045241667.html
Кацнельсон о визите в Абхазию: провели очень интересную, насыщенную командировку
Кацнельсон о визите в Абхазию: провели очень интересную, насыщенную командировку
Торгово-промышленная палата Республики Абхазия подписала соглашение о сотрудничестве с российской Гильдией пекарей и кондитеров. Президент РОСПиК Юрий... 13.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-13T19:09+0300
2023-04-13T19:09+0300
2023-04-13T19:09+0300
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Кацнельсон о визите в Абхазию: провели очень интересную, насыщенную командировку
Кацнельсон о визите в Абхазию: провели очень интересную, насыщенную командировку
Торгово-промышленная палата Республики Абхазия подписала соглашение о сотрудничестве с российской Гильдией пекарей и кондитеров. Президент РОСПиК Юрий Кацнельсон в эфире радио Sputnik рассказал, что предполагает сотрудничество между двумя странами, а также оценил пасхальную ярмарку, которая прошла накануне в Сухуме.Торгово-промышленная палата Республики Абхазия подписала соглашение о сотрудничестве с российской Гильдией пекарей и кондитеров (РОСПиК). Документ подписали президент ТПП Тамила Мерцхулава и президент РОСПиК Юрий Кацнельсон.Сотрудничество будет связано в области кондитерского дела, приятно, что в Абхазии есть Гильдия пекарей и Гильдия кондитеров, сказал Кацнельсон в интервью радио Sputnik."Мы будем обмениваться делегациями. Пригласили наших абхазских коллег проходить семинары и занятия в школе пекарей и кондитеров, которую мы открыли совсем недавно. Мы будем приглашать участвовать в мероприятиях. Сфера контактов практических обширная, и первый шаг – подписание соглашения о взаимодействии, о партнерстве. Соглашение на одну страницу, но оно важное потому, что на основе его можно будет перейти к практическим делам", – сказал президент российской Гильдией пекарей и кондитеров.Юрий Кацнельсон также поделился впечатлениями от продукции абхазских кондитеров и пекарей, которая была представлена на пасхальной ярмарке в Сухуме.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, тпп абхазии, кондитеры, пекари, аудио
подкасты, тпп абхазии, кондитеры, пекари, аудио
Торгово-промышленная палата Республики Абхазия подписала соглашение о сотрудничестве с российской Гильдией пекарей и кондитеров. Президент РОСПиК Юрий Кацнельсон в эфире радио Sputnik рассказал, что предполагает сотрудничество между двумя странами, а также оценил пасхальную ярмарку, которая прошла накануне в Сухуме.
Торгово-промышленная палата Республики Абхазия подписала соглашение о сотрудничестве с российской Гильдией пекарей и кондитеров (РОСПиК). Документ подписали президент ТПП Тамила Мерцхулава и президент РОСПиК Юрий Кацнельсон.
Сотрудничество будет связано в области кондитерского дела, приятно, что в Абхазии есть Гильдия пекарей и Гильдия кондитеров, сказал Кацнельсон в интервью радио Sputnik.
"Мы будем обмениваться делегациями. Пригласили наших абхазских коллег проходить семинары и занятия в школе пекарей и кондитеров, которую мы открыли совсем недавно. Мы будем приглашать участвовать в мероприятиях. Сфера контактов практических обширная, и первый шаг – подписание соглашения о взаимодействии, о партнерстве. Соглашение на одну страницу, но оно важное потому, что на основе его можно будет перейти к практическим делам", – сказал президент российской Гильдией пекарей и кондитеров.
Юрий Кацнельсон также поделился впечатлениями от продукции абхазских кондитеров и пекарей, которая была представлена на пасхальной ярмарке в Сухуме.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.