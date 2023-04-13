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Новый вид колокольчиков обнаружили сочинские ученые на хребте Аибга
Новый вид колокольчиков обнаружили сочинские ученые на хребте Аибга
Новый вид колокольчика, который растет на высоте от 1850 до 1950 метров, был обнаружен благодаря прокладке новой дороги на Аибге. 13.04.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Ученые Сочинского национального парка описали новый вид цветка, растущего на базальтовых скалах северного склона хребта Аибга. Об этом сообщает пресс-служба парка."Обнаружению находки способствовала прокладка автомобильной дороги по девственным участкам северного склона хребта Аибга, которая позволила обследовать ранее недоступный высокогорный район троговой долины левобережного притока реки Мзымта – реки Карповка", – сообщается на сайте нацпарка.Колокольчик назвали узкоэндемичным, растущим в небольшом диапазоне высот в сто метров - от 1850 до 1950 метров в трещинах вертикальных базальтовых скал.
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новости, наука, сочи
новости, наука, сочи

Новый вид колокольчиков обнаружили сочинские ученые на хребте Аибга

12:23 13.04.2023 (обновлено: 12:30 13.04.2023)
© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкПодготовка к 8 Марта в странах ближнего зарубежья
Подготовка к 8 Марта в странах ближнего зарубежья - Sputnik Абхазия, 1920, 13.04.2023
© Sputnik / Андраник Казарян
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Новый вид колокольчика, который растет на высоте от 1850 до 1950 метров, был обнаружен благодаря прокладке новой дороги на Аибге.
СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Ученые Сочинского национального парка описали новый вид цветка, растущего на базальтовых скалах северного склона хребта Аибга. Об этом сообщает пресс-служба парка.
Растение с крупными синими цветками получило название "колокольчик аибгинский" (Campanula aibgica Timukhin et Tuniyev).
"Обнаружению находки способствовала прокладка автомобильной дороги по девственным участкам северного склона хребта Аибга, которая позволила обследовать ранее недоступный высокогорный район троговой долины левобережного притока реки Мзымта – реки Карповка", – сообщается на сайте нацпарка.
Колокольчик назвали узкоэндемичным, растущим в небольшом диапазоне высот в сто метров - от 1850 до 1950 метров в трещинах вертикальных базальтовых скал.
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