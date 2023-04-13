https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/novyy-vid-kolokolchikov-obnaruzhili-sochinskie-uchenye-na-khrebte-aibga-1045242788.html

Новый вид колокольчиков обнаружили сочинские ученые на хребте Аибга

Новый вид колокольчиков обнаружили сочинские ученые на хребте Аибга

Новый вид колокольчика, который растет на высоте от 1850 до 1950 метров, был обнаружен благодаря прокладке новой дороги на Аибге. 13.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-13T12:23+0300

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СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Ученые Сочинского национального парка описали новый вид цветка, растущего на базальтовых скалах северного склона хребта Аибга. Об этом сообщает пресс-служба парка."Обнаружению находки способствовала прокладка автомобильной дороги по девственным участкам северного склона хребта Аибга, которая позволила обследовать ранее недоступный высокогорный район троговой долины левобережного притока реки Мзымта – реки Карповка", – сообщается на сайте нацпарка.Колокольчик назвали узкоэндемичным, растущим в небольшом диапазоне высот в сто метров - от 1850 до 1950 метров в трещинах вертикальных базальтовых скал.

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