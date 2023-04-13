https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/posrednik-tsvizhba-o-remonte-avtodorog-v-abkhazii--1045224013.html

Посредник: Цвижба о ремонте автодорог в Абхазии

Посредник: Цвижба о ремонте автодорог в Абхазии

Глава Дорожного фонда Абхазии Виталий Цвижба в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал о планируемых работах по ремонту дорог республиканского и... 13.04.2023, Sputnik Абхазия

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Посредник: Цвижба о ремонте автодорог в Абхазии Посредник: Цвижба о ремонте автодорог в Абхазии

По словам Цвижба, в текущем году в Дорожный фонд должно поступить 110 миллионов рублей из налоговых платежей. Из них большая часть – 40 процентов, что составляет около 40 миллионов рублей – будет направлена на ремонт дорог республиканского значения. Все подробности слушайте в аудиофайле.

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