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Посредник: Цвижба о ремонте автодорог в Абхазии
Посредник: Цвижба о ремонте автодорог в Абхазии
Глава Дорожного фонда Абхазии Виталий Цвижба в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал о планируемых работах по ремонту дорог республиканского и... 13.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-13T10:29+0300
2023-04-13T10:29+0300
2023-04-13T11:42+0300
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Посредник: Цвижба о ремонте автодорог в Абхазии
Посредник: Цвижба о ремонте автодорог в Абхазии
По словам Цвижба, в текущем году в Дорожный фонд должно поступить 110 миллионов рублей из налоговых платежей. Из них большая часть – 40 процентов, что составляет около 40 миллионов рублей – будет направлена на ремонт дорог республиканского значения. Все подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, посредники, автодороги, дорожный фонд абхазии, аудио
подкасты, абхазия, посредники, автодороги, дорожный фонд абхазии, аудио
Посредник: Цвижба о ремонте автодорог в Абхазии
10:29 13.04.2023 (обновлено: 11:42 13.04.2023)
Глава Дорожного фонда Абхазии Виталий Цвижба в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал о планируемых работах по ремонту дорог республиканского и местного значения.
По словам Цвижба, в текущем году в Дорожный фонд должно поступить 110 миллионов рублей из налоговых платежей. Из них большая часть – 40 процентов, что составляет около 40 миллионов рублей – будет направлена на ремонт дорог республиканского значения.
Все подробности слушайте в аудиофайле.