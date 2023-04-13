https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/skonchalsya-veteran-velikoy-otechestvennoy-voyny-filipp-artyukh-1045251661.html

Скончался ветеран Великой Отечественной войны Филипп Артюх

Скончался ветеран Великой Отечественной войны Филипп Артюх

Филипп Артюх, награжденный орденом Великой Отечественной войны, ушел из жизни в возрасте 99 лет. 13.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-13T20:36+0300

2023-04-13T20:36+0300

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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Ветеран Великой Отечественной войны Филипп Артюх скончался на сотом году жизни, сообщил Sputnik внук ветерана Владимир Недосейкин."Годы брали свое, так как у него не было такого, что он чем-то болел. В поселение месяца три он стал худеть, истощаться. Несколько дней назад стал себя очень плохо чувствовать, уже ничего не помогало, врачи приезжали, смотрели, но не давали никакого прогноза. И так случилось, что вчера около 10 часов вечера он ушел из жизни", - рассказал он.Когда началась Великая Отечественная война, Филиппу Артюху было всего 17 лет. Тогда он жил в Краснодарском крае. Юноша отправился на фронт и по распределению попал в Кабардино-Балкарию. Обороняя Кавказ, Артюх был тяжело ранен в ногу. Он выздоровел, и после госпиталя помогал своей Родине уже по-другому - отправился в Абхазию на сооружение Черноморской железной дороги, и остался жить в Сухуме, встретив свою любовь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200504/Voyna-i-mir-Filippa-Artyukha-boevoy-put-abkhazskogo-veterana--1030048384.html

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