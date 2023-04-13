https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/stroit-ili-pokupat-kak-abkhazii-vykhodit-energokrizisa-1045243591.html

Строить или покупать: как Абхазии выйти из энергокризиса

Строить или покупать: как Абхазии выйти из энергокризиса

В эфире радио Sputnik председатель парламентского комитета по экономической политике и реформам Резо Зантария рассказал о проблемах и перспективах... 13.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-13T13:17+0300

2023-04-13T13:17+0300

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энергетическая отрасль абхазии

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Ситуация в энергоотрасли Абхазии в последние годы остается крайне тяжелой. Единственный источник электроэнергии, который питает всю страну, – это ИнгурГЭС.Зимой 2023 года, как отметил Резо Зантария, станцию пришлось эксплуатировать при критическом уровне воды в плотине – ниже 410 метров. Это привело к "печальным последствиям". По словам Зантария, Абхазии без перетока не обойтись. Нужно заранее распределять нагрузки и не доводить ситуацию "до критической точки". Подробнее о том, какие варианты выхода из кризиса существуют, смотрите в видео Sputnik.

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