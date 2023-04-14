https://sputnik-abkhazia.ru/20230414/glavnyy-chetverg-chitanava-o-byudzhete-investitsiyakh-i-perspektivakh-sukhumskogo-rayona--1045254323.html
Главный четверг: Читанава о бюджете, инвестициях и перспективах Сухумского района
Главный четверг: Читанава о бюджете, инвестициях и перспективах Сухумского района
Глава администрации Сухумского района Абхазии Алхас Читанава в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал о потенциале Сухумского района. 14.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-14T12:33+0300
2023-04-14T12:33+0300
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Главный четверг: Читанава о бюджете, инвестициях и перспективах Сухумского района
Главный четверг: Читанава о бюджете, инвестициях и перспективах Сухумского района
Как развивать Сухумский район, из чего складывается его бюджет и сложно ли привлекать инвестиции, рассказал Читанва в эфире радио Sputnik Абхазия. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, главный четверг, абхазия, сухумский район, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, сухумский район, аудио
Главный четверг: Читанава о бюджете, инвестициях и перспективах Сухумского района
12:33 14.04.2023 (обновлено: 13:14 14.04.2023)
Глава администрации Сухумского района Абхазии Алхас Читанава в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал о потенциале Сухумского района.
Как развивать Сухумский район, из чего складывается его бюджет и сложно ли привлекать инвестиции, рассказал Читанва в эфире радио Sputnik Абхазия.
Подробности слушайте в аудиофайле
.