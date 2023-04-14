https://sputnik-abkhazia.ru/20230414/glavnyy-chetverg-chitanava-o-byudzhete-investitsiyakh-i-perspektivakh-sukhumskogo-rayona--1045254323.html

Главный четверг: Читанава о бюджете, инвестициях и перспективах Сухумского района

Главный четверг: Читанава о бюджете, инвестициях и перспективах Сухумского района

Глава администрации Сухумского района Абхазии Алхас Читанава в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал о потенциале Сухумского района. 14.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-14T12:33+0300

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Главный четверг: Читанава о бюджете, инвестициях и перспективах Сухумского района Главный четверг: Читанава о бюджете, инвестициях и перспективах Сухумского района

Как развивать Сухумский район, из чего складывается его бюджет и сложно ли привлекать инвестиции, рассказал Читанва в эфире радио Sputnik Абхазия. Подробности слушайте в аудиофайле.

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