https://sputnik-abkhazia.ru/20230414/gumanitarnaya-pomosch-iz-abkhazii-pribyla-v-turtsiyu-1045283683.html

Гуманитарная помощь из Абхазии прибыла в Турцию

Гуманитарная помощь из Абхазии прибыла в Турцию

В состав гуманитарной миссии вошли депутаты Парламента Абхазии Аслан Лакоба, Алхас Барциц и Инар Гицба и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния. 14.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Гуманитарная помощь из Абхазии прибыла в пострадавшие от разрушительного землетрясения районы Турции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Народного Собрания Инар Гицба. "Мы находимся в городе Кахраманмараш, это место, где был эпицентр землетрясения. Наша гуманитарная миссия, в принципе, завершается. Груз, который был сформирован в Абхазии, будет передан здесь официальным структурам Турецкой республики, это Управление министерства внутренних дел по чрезвычайным ситуациям и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - рассказал он.Сбор гуманитарной помощи для Сирии и Турции, пострадавших от разрушительных землетрясений, был завершен 17 марта. Неравнодушные жители Абхазии собрали около 20 тонн груза, в том числе средства гигиены, нескоропортящиеся продукты питания, бутилированную воду.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Только в Турции число жертв превысило 50 тысяч человек. Абхазия, как и другие страны, выказала готовность оказать гуманитарную помощь пострадавшим. Народное собрание одобрило выделение ста тысяч долларов на помощь Турции и двухсот тысяч долларов на помощь Сирии. Также сборы организовывали Минкульт и гражданские активисты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/1044102015.html

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