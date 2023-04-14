https://sputnik-abkhazia.ru/20230414/kubinets-orlandes-ob-abkhazii-oschuschenie-chto-doma-no-govoryat-pochemu-to-na-drugom-yazyke-1045274293.html

Кубинец Орландис об Абхазии: ощущение, что дома, но говорят почему-то на другом языке

Кубинец Орландис об Абхазии: ощущение, что дома, но говорят почему-то на другом языке

Певец, музыкант Хуан Орландис и худрук Абхазгосфилармонии Эсма Джениа в эфире радио Sputnik об аутентичной музыке и концерте в Сухуме, которым откроется летний... 14.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-14T16:05+0300

2023-04-14T16:05+0300

2023-04-14T16:18+0300

радио

подкасты

абхазия

музыка

филармония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0e/1045274850_265:171:1044:609_1920x0_80_0_0_7f1e95407158b51ada048cd0bd742add.jpg

Кубинец Орландес об Абхазии: ощущение, что дома, но говорят почему-то на другом языке Кубинец Орландес об Абхазии: ощущение, что дома, но говорят почему-то на другом языке

В Абхазии зазвучит латиноамериканская музыка. С концертом в Сухум приехал, как гласят афиши, самый аутентичный кубинский голос в России, - Хуан Орландис. Как сказала художественный руководитель Госфилармонии Эсма Джениа, этот концерт - разминка перед летом, мягкое вхождение в летний сезон, когда нужны ритмы и самбы, и мамбо, и румбы, и мамбо. "Как говорят диетологи: "готовимся к купальному сезону", - сказала Джениа. Сам Орландис после двух дней пребывания в Абхазии признался, что чувствует себя здесь, как дома. "Ощущение, как будто я нахожусь дома, но все разговаривают почему-то нга другом языке. Но все похоже - море, пальмы", - признался музыкант. Подробности беседы слушайте в аудиофайле. Хуан Орландис родился в Гаване. Начал учиться музыке и выступать с 11 лет. Окончил знаменитую консерваторию Гаваны "13 de Marzo". Как истинный румберо, поет в традиционной кубинской манере, играет на бас-гитаре, гитаре, рояле и на латиноамериканской перкуссии. Хорошо знаком московской публике по выступлениям с такими известными коллективами, как " Елена Ваенга ... " JDKplus "Son de Cuba", "Cubanos 100%", "Самбатерия", "Кубанаты", "Salt Peanutz", "Latin Rey", “Funky Beach”, "SOL-FIESTA BAND" и Большой джазовый оркестр Петра Востокова. Его концерт состоится в Госфилармонии Абхазии 16 апреля.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, музыка, филармония, аудио