https://sputnik-abkhazia.ru/20230414/pisatel-polyakov-ob-abkhazii-tvorchestve-kulturnom-kode--1045248498.html

Писатель Поляков об Абхазии, творчестве, культурном коде

Писатель Поляков об Абхазии, творчестве, культурном коде

Участник Фестиваля русской культуры и русского языка, который состоялся в Сухуме, российский писатель, драматург, публицист, поэт Юрий Поляков в эфире радио... 14.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-14T09:30+0300

2023-04-14T09:30+0300

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радио

писатель

литература

юрий поляков

подкасты

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Писатель Поляков об Абхазии, творчестве, культурном коде Писатель Поляков об Абхазии, творчестве, культурном коде

Участник Фестиваля русской культуры и русского языка, который состоялся в Сухуме, российский писатель, драматург, публицист, поэт Юрий Поляков в эфире радио Sputnik рассказал, что его связывает с Новым Афоном, почему хотел бы подружиться с РУСДРАМом, чем сильна, на его взгляд, русская культура. Писатель также поделился воспоминаниями о Фазиле Искандере.Подробности слушайте в аудиофайле. Юрий Михайлович Поляков – русский писатель, драматург, поэт, киносценарист и общественный деятель. Он получил широкую известность еще в СССР, когда некоторые его произведения были под запретом, и упрочил свою славу в современной России. Почти все его романы и повести являются "лонгселлерами", переиздаются десятилетиями и вызывают интерес новых поколений читателей. Это: "Сто дней до приказа" (198О), "ЧП районного масштаба" (1981), "Работа над ошибками" (1986), "Апофегей" (1989), "Парижская любовь Кости Гуманкова" (1991), "Демгородок" (1993), "Козленок в молоке" (1995), "Небо падших" (1998), "Замыслил я побег..." (1999), "Грибной царь" (2004), "Гипсовый трубач" (2008–2012), "Любовь в эпоху перемен" (2015), "Веселая жизнь, или Секс в СССР" (2018), "Совдетство" (2021), "Совдетство – 2" (2022).Более десяти произведений Юрия Полякова экранизированы, причем, "Небо падших" дважды. Он соавтор сценария культового фильма Станислава Говорухина "Ворошиловский стрелок" (1998).

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писатель, литература, юрий поляков, подкасты, аудио