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Писатель Юрий Поляков рассказал о творческом интересе к Абхазии
Писатель Юрий Поляков рассказал о творческом интересе к Абхазии
Участник Фестиваля русской культуры и русского языка, который состоялся в Сухуме, российский писатель, драматург, публицист, поэт Юрий Поляков дал интервью... 14.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-14T11:25+0300
2023-04-14T11:25+0300
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Юрий Поляков рассказал о том, что его связывает с Новым Афоном, о своем желании сотрудничать с РУСДРАМом, а также поделился воспоминаниями о Фазиле Искандере.Поляков приехал в Абхазию для участия в Фестивале русской культуры и русского языка, который состоялся 13 апреля.Фестиваль был однодневным, но в его рамках прошло множество мероприятий. В том числе гости смогли посетить книжную выставку, дефиле русского костюма, творческие встречи с Юрием Поляковым и искусствоведом Сергеем Глебушкиным.Мероприятие было организовано Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы.
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абхазия, мультимедиа, видео, видео
Писатель Юрий Поляков рассказал о творческом интересе к Абхазии
Участник Фестиваля русской культуры и русского языка, который состоялся в Сухуме, российский писатель, драматург, публицист, поэт Юрий Поляков дал интервью радио Sputnik.
Юрий Поляков рассказал о том, что его связывает с Новым Афоном, о своем желании сотрудничать с РУСДРАМом, а также поделился воспоминаниями о Фазиле Искандере.
Поляков приехал в Абхазию для участия в Фестивале русской культуры и русского языка, который состоялся 13 апреля.
Фестиваль был однодневным, но в его рамках прошло множество мероприятий. В том числе гости смогли посетить книжную выставку, дефиле русского костюма, творческие встречи с Юрием Поляковым и искусствоведом Сергеем Глебушкиным.
Мероприятие было организовано Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы.