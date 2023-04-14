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Задержан подозреваемый в убийстве Раджаба Анкваб

Задержан подозреваемый в убийстве Раджаба Анкваб

В умышленном убийстве подозревается житель села Джирхуа Гудаутского района. 14.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-14T14:44+0300

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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Сотрудники Генеральной прокуратуры Абхазии задержали подозреваемого в убийстве Раджаба Анкваб, которое произошло 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Им оказался житель села Джирхуа Сатбей Кокоскерия. В Сухумский городской суд направлено ходатайство о заключении его под стражу.Убийство произошло вечером в среду, 5 апреля, в промежутке между 20:00 и 20:15 в селе Багрыпста (Холодная речка - прим.) Гагрского района. В голову 36-летнего уроженца Гудауты Раджаба Анкваб выстрелили несколько раз, когда он выходил из подъезда. Анкваб скончался на месте.

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