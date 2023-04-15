https://sputnik-abkhazia.ru/20230415/blagodatnyy-ogon-soshel-v-khrame-groba-gospodnya-v-ierusalime-1045290093.html

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

1,8 тысяч паломников наблюдали за церемонией. 15.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-15T15:15+0300

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израиль

иерусалим

иерусалимский храм воскресения христова

благодатный огонь

православие

пасха

в мире

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СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня.Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встретят 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Сухумский собор благодатный огонь должны доставить вечером в субботу.

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израиль, иерусалим, иерусалимский храм воскресения христова, благодатный огонь, православие, пасха, в мире