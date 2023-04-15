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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
1,8 тысяч паломников наблюдали за церемонией. 15.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-15T15:15+0300
2023-04-15T15:15+0300
2023-04-15T15:22+0300
израиль
иерусалим
иерусалимский храм воскресения христова
благодатный огонь
православие
пасха
в мире
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СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня.Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встретят 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Сухумский собор благодатный огонь должны доставить вечером в субботу.
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израиль, иерусалим, иерусалимский храм воскресения христова, благодатный огонь, православие, пасха, в мире
израиль, иерусалим, иерусалимский храм воскресения христова, благодатный огонь, православие, пасха, в мире
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
15:15 15.04.2023 (обновлено: 15:22 15.04.2023)
1,8 тысяч паломников наблюдали за церемонией.
СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня.
Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встретят 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Сухумский собор благодатный огонь должны доставить вечером в субботу.