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Более 14 тысяч контрабандных сигарет изъяли в магазинах Гудауты
Более 14 тысяч контрабандных сигарет изъяли в магазинах Гудауты
Управление по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями в Гудауте проверили торговые объекты. 15.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-15T18:00+0300
2023-04-15T18:00+0300
2023-04-15T18:52+0300
в абхазии
таможня
контрабанда
абхазия
гудаутский район
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СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Более 14 тысяч сигарет без акцизных марок изъяли в магазинах Гудауты, сообщает Государственный таможенный комитет. Все материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.
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таможня, контрабанда, абхазия, гудаутский район
таможня, контрабанда, абхазия, гудаутский район
Более 14 тысяч контрабандных сигарет изъяли в магазинах Гудауты
18:00 15.04.2023 (обновлено: 18:52 15.04.2023)
Управление по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями в Гудауте проверили торговые объекты.
СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Более 14 тысяч сигарет без акцизных марок изъяли в магазинах Гудауты, сообщает Государственный таможенный комитет.
Часть контрабандной продукции, 2120 штук, была ранее приобретена в дьюти-фри.
Все материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.