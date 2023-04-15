https://sputnik-abkhazia.ru/20230415/bolee-14-tysyach-kontrabandnykh-sigaret-izyali-v-magazinakh-gudauty--1045292151.html

Более 14 тысяч контрабандных сигарет изъяли в магазинах Гудауты

Более 14 тысяч контрабандных сигарет изъяли в магазинах Гудауты

Управление по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями в Гудауте проверили торговые объекты. 15.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-15T18:00+0300

2023-04-15T18:00+0300

2023-04-15T18:52+0300

в абхазии

таможня

контрабанда

абхазия

гудаутский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102172/85/1021728523_0:46:3479:2003_1920x0_80_0_0_57362a0a750e512eb189be34ad69247e.jpg

СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Более 14 тысяч сигарет без акцизных марок изъяли в магазинах Гудауты, сообщает Государственный таможенный комитет. Все материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.

абхазия

гудаутский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

таможня, контрабанда, абхазия, гудаутский район