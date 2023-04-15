https://sputnik-abkhazia.ru/20230415/borba-so-svalkami-i-stikhiey-s-kakimi-problemami-stolknulsya-sukhumskiy-rayon-1045292587.html

Борьба со свалками и стихией: с какими проблемами столкнулся Сухумский район

Борьба со свалками и стихией: с какими проблемами столкнулся Сухумский район

В эфире радио Sputnik Абхазия глава Сухумского района Алхас Читанава рассказал о том, с какими проблемами сталкиваются местные власти и как их решают. 15.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-15T19:50+0300

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Одна из серьезных проблем, с которыми Сухумский район сталкивается в последнее время - стихийные свалки. Недобросовестные граждане периодически сбрасывают бытовой и строительный мусор у берегов рек. Местные власти убирают территории, но этого надолго не хватает. Одно из возможных решений, по словам Алхаса Читанава, - это установка камер видеонаблюдения.Другая острая проблема в районе носит уже природный характер. Периодически после продолжительных дождей из берегов выходит река Келасур. Стихия ежегодно приносит ущерб, исчисляемый миллионами рублей.“Сейчас мы провели работы на 350 тысяч рублей. Повезло на этот раз, небольшой отрезок дороги был испорчен. В прошлом году это были достаточно внушительные суммы для бюджета Сухумского района - несколько миллионов рублей было потрачено на эту дорогу”, - отметил глава Сухумского района Алхас Читанава.По его словам, для решения проблемы необходимо капитальное строительство берегоукрепительного сооружения.Об этих и других проблемах Сухумского района подробнее смотрите в интервью.

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