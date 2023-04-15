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Часть Сухума останется без воды на двое суток
Часть Сухума останется без воды на двое суток
Водопроводную трубу прорвало на улице Вавилова в Сухуме. 15.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-15T22:14+0300
2023-04-15T22:14+0300
2023-04-15T22:14+0300
в абхазии
сухум
водоснабжение
абхазия
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СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Часть Сухума осталась без воды на двое суток, сообщает "Водоканал". Из-за прорыва водопроводной трубы с 21:00 15 апреля до 18:00 17 апреля без воды останутся следующие районы столицы:
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сухум, водоснабжение, абхазия
сухум, водоснабжение, абхазия
Часть Сухума останется без воды на двое суток
Водопроводную трубу прорвало на улице Вавилова в Сухуме.
СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Часть Сухума осталась без воды на двое суток, сообщает "Водоканал".
Из-за прорыва водопроводной трубы с 21:00 15 апреля до 18:00 17 апреля без воды останутся следующие районы столицы: