https://sputnik-abkhazia.ru/20230415/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-na-dvoe-sutok-1045293537.html

Часть Сухума останется без воды на двое суток

Часть Сухума останется без воды на двое суток

Водопроводную трубу прорвало на улице Вавилова в Сухуме. 15.04.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сухум

водоснабжение

абхазия

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СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Часть Сухума осталась без воды на двое суток, сообщает "Водоканал". Из-за прорыва водопроводной трубы с 21:00 15 апреля до 18:00 17 апреля без воды останутся следующие районы столицы:

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сухум, водоснабжение, абхазия