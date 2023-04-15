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Частичка благодатного огня будет доставлена в Абхазию
Частичка благодатного огня будет доставлена в Абхазию
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и... 15.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-15T16:10+0300
2023-04-15T16:10+0300
2023-04-15T18:10+0300
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православие
благодатный огонь
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СУХУМ, 15 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Частичка благодатного огня будет доставлена в Абхазию сегодня вечером. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал глава Абхазской Православной Церкви Виссарион (Аплиа). В Сухумском кафедральном соборе Пресвятой Богородицы служба начнется в 23:30. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают, что он чудесным образом появляется в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников. Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи.
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пасха, абхазия, сухум, православие, благодатный огонь
пасха, абхазия, сухум, православие, благодатный огонь
Частичка благодатного огня будет доставлена в Абхазию
16:10 15.04.2023 (обновлено: 18:10 15.04.2023)
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.
СУХУМ, 15 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Частичка благодатного огня будет доставлена в Абхазию сегодня вечером. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал глава Абхазской Православной Церкви Виссарион (Аплиа).
По его словам, благодатный огонь успеют привезти в республику до начала Богослужения в честь Светлого Христова Воскресения.
В Сухумском кафедральном соборе Пресвятой Богородицы служба начнется в 23:30.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают, что он чудесным образом появляется в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников. Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи.