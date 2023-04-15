Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230415/chastichka-blagodatnogo-ognya-budet-dostavlena-v-abkhaziyu-1045290828.html
Частичка благодатного огня будет доставлена в Абхазию
Частичка благодатного огня будет доставлена в Абхазию
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и... 15.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-15T16:10+0300
2023-04-15T18:10+0300
в абхазии
пасха
абхазия
сухум
православие
благодатный огонь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102734/34/1027343459_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_387ba26b2b2af72da4148e949b3bdf62.jpg
СУХУМ, 15 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Частичка благодатного огня будет доставлена в Абхазию сегодня вечером. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал глава Абхазской Православной Церкви Виссарион (Аплиа). В Сухумском кафедральном соборе Пресвятой Богородицы служба начнется в 23:30. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают, что он чудесным образом появляется в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников. Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102734/34/1027343459_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ecbc721b8f191fe5bdd6464482e8f2d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
пасха, абхазия, сухум, православие, благодатный огонь
пасха, абхазия, сухум, православие, благодатный огонь

Частичка благодатного огня будет доставлена в Абхазию

16:10 15.04.2023 (обновлено: 18:10 15.04.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский собор на улице 4 марта
Сухумский собор на улице 4 марта - Sputnik Абхазия, 1920, 15.04.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.
СУХУМ, 15 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Частичка благодатного огня будет доставлена в Абхазию сегодня вечером. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал глава Абхазской Православной Церкви Виссарион (Аплиа).

По его словам, благодатный огонь успеют привезти в республику до начала Богослужения в честь Светлого Христова Воскресения.

В Сухумском кафедральном соборе Пресвятой Богородицы служба начнется в 23:30.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают, что он чудесным образом появляется в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников. Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0