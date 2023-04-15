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Госинвестагентство Абхазии начало прием заявок на оказание поддержки инвестпроектам
Госинвестагентство Абхазии начало прием заявок на оказание поддержки инвестпроектам
Утверждено постановление Кабмина "О мерах государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Абхазии в рамках Государственной... 15.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-15T13:25+0300
2023-04-15T13:25+0300
2023-04-15T13:32+0300
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СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Госинвестагентство начало прием заявок на оказание поддержки инвестпроектам в рамках программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025.Заявки принимаются с 14 апреля по адресу: Сухум, улица Пушкина, 16, 3 этаж бизнес центра "Гудоу Плаза", офис 3.3.В декабре 2022 года Парламент ратифицировал Соглашение Абхазии и России о содействии реализации Госпрограммы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы.В рамках Соглашения финансовая помощь будет предоставляться на:Средства помощи на осуществление бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности будут направляться на следующие расходы:
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абхазия, экономика, министерство экономики
Госинвестагентство Абхазии начало прием заявок на оказание поддержки инвестпроектам
13:25 15.04.2023 (обновлено: 13:32 15.04.2023)
Утверждено постановление Кабмина "О мерах государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Абхазии в рамках Государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Абхазия на 2022-2025 годы".
СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Госинвестагентство начало прием заявок на оказание поддержки инвестпроектам в рамках программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025.
Соискателям возместят часть затрат на приобретение оборудования и техники для создания и (или) развития либо модернизации производства.
Заявки принимаются с 14 апреля по адресу: Сухум, улица Пушкина, 16, 3 этаж бизнес центра "Гудоу Плаза", офис 3.3.
В декабре 2022 года Парламент ратифицировал Соглашение Абхазии и России о содействии реализации Госпрограммы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы.
В рамках Соглашения финансовая помощь будет предоставляться на:
социально-экономическое развитие Республики Абхазия;
осуществление бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности.
Средства помощи на осуществление бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности будут направляться на следующие расходы:
финансирование мероприятий инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию республики;
финансирование мероприятии государственной поддержки отраслей экономики Программы социально-экономического развития.