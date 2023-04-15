https://sputnik-abkhazia.ru/20230415/gosinvestagentstvo-abkhazii-nachalo-priem-zayavok-na-okazanie-podderzhki-investproektam-1045289233.html

Госинвестагентство Абхазии начало прием заявок на оказание поддержки инвестпроектам

Госинвестагентство Абхазии начало прием заявок на оказание поддержки инвестпроектам

Утверждено постановление Кабмина "О мерах государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Абхазии в рамках Государственной... 15.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-15T13:25+0300

2023-04-15T13:25+0300

2023-04-15T13:32+0300

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СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Госинвестагентство начало прием заявок на оказание поддержки инвестпроектам в рамках программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025.Заявки принимаются с 14 апреля по адресу: Сухум, улица Пушкина, 16, 3 этаж бизнес центра "Гудоу Плаза", офис 3.3.В декабре 2022 года Парламент ратифицировал Соглашение Абхазии и России о содействии реализации Госпрограммы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы.В рамках Соглашения финансовая помощь будет предоставляться на:Средства помощи на осуществление бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности будут направляться на следующие расходы:

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