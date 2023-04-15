https://sputnik-abkhazia.ru/20230415/kedmi-rasskazal-kakie-preimuschestva-pered-zapadom-daet-rossii-giperzvukovoe-oruzhie-1045255117.html

Кедми рассказал, какие преимущества перед Западом дает России гиперзвуковое оружие

Кедми рассказал, какие преимущества перед Западом дает России гиперзвуковое оружие

Странам Запада сейчас нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию, которое в ряде случаев может быть использовано вместо тактического ядерного... 15.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-15T18:55+0300

2023-04-15T18:55+0300

2023-04-15T19:13+0300

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Кедми рассказал, какие преимущества перед Западом дает России гиперзвуковое оружие Кедми рассказал, какие преимущества перед Западом дает России гиперзвуковое оружие

США значительно отстали от России в разработке и внедрении нового гиперзвукового оружия, которое сегодня по своей разрушительной мощи и скоростным характеристикам сравнимо с тактическим ядерным оружием и может заменить его при выполнении серьезных военных задач, говорит эксперт.Тем временем отсутствие у США и стран Запада средств перехвата гиперзвуковых ракет только укрепляет военное превосходство России, убежден Кедми."У США нет не только гиперзвукового оружия. То, что разрабатывалось, и потрачены огромные деньги, и прошли испытания, оказалось несостоятельным, начинай сначала. Во-вторых, гиперзвуковое оружие имеет решающее значение сегодня по времени подлета, которое практически сокращается до 5-10 минут, высокой точности, невозможности существующими сегодня средствами в США и на Западе сбивать эти ракеты или помешать их использованию. И еще одна вещь тоже очень важная – из-за своей кинетической энергии, из-за высокой скорости гиперзвуковое оружие сравнимо с тактическим ядерным оружием малой мощности", – говорит Кедми.В отношении многих целей сегодня можно использовать уже не ТЯО, а гиперзвуковое оружие, чтобы достигнуть уничтожения этих целей, отмечает Кедми."У России сегодня есть два вида гиперзвукового оружия. Одно на морской платформе, которое стоит уже в строю, это крейсер "Адмирал Горшков" и новые корабли, которые вступают в строй. Оружие на морских платформах – это "Циркон", это гиперзвуковые ракеты. И оружие воздушного базирования – это "Кинжал". Ожидается ввод в строй элементов гиперзвукового оружия на базе "Циркона", это подводные лодки в течение этого года, и "Циркон" воздушного базирования и наземного базирования. Это резко увеличивает возможность использования этого оружия на поле боя. Разнообразные платформы, разные места запуска. И учитывая невозможность на сегодняшний день перехвата этих ракет, это резко усиливает мощь российской армии ", – говорит Кедми.

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