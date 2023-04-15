https://sputnik-abkhazia.ru/20230415/lvinaya-dolya-nalogov-ot-dyuti-fri-na-granitse-v-2023-godu-pereydut-gagrskomu-rayonu-1045286604.html
Основная доля налогов от дьюти-фри на границе в 2023 году перейдет Гагрскому району
Основная доля налогов от дьюти-фри на границе в 2023 году перейдет Гагрскому району
Ранее налоги от магазинов беспошлинной торговли, которые функционируют на абхазо-российской границе, поступали в бюджет Сухумского района. 15.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-15T08:55+0300
2023-04-15T08:55+0300
2023-04-15T11:57+0300
в абхазии
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гагрский район
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СУХУМ, 15 апр - Sputnik. В 2023 году основная доля налоговых платежей от магазинов беспошлинной торговли, которые осуществляют свою деятельность на абхазо-российской границе, поступит в бюджет Гагрского района. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава Сухумского района Алхас Читанава.Ранее налоги от этих организаций поступали в бюджет Сухумского района.По его словам из бюджета Сухумского района выпала существенная сумма - по предварительным подсчетам, более 68 млн руб. Однако из республиканского бюджета будет компенсация в виде дотаций в размере 98 млн руб. Также в виде субсидий для повышения заработной платы в бюджет Сухумского района поступит более 35 млн руб.В 2023 году объем собственных доходов Сухумского района прогнозируется на уровне 104 млн 985,6 тыс руб.
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государственная граница, бюджет, сухумский район, гагрский район, абхазия
государственная граница, бюджет, сухумский район, гагрский район, абхазия
Основная доля налогов от дьюти-фри на границе в 2023 году перейдет Гагрскому району
08:55 15.04.2023 (обновлено: 11:57 15.04.2023)
Ранее налоги от магазинов беспошлинной торговли, которые функционируют на абхазо-российской границе, поступали в бюджет Сухумского района.
СУХУМ, 15 апр - Sputnik. В 2023 году основная доля налоговых платежей от магазинов беспошлинной торговли, которые осуществляют свою деятельность на абхазо-российской границе, поступит в бюджет Гагрского района. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава Сухумского района Алхас Читанава.
Ранее налоги от этих организаций поступали в бюджет Сухумского района.
“Львиная доля платежей, которые платили две организаций - Апсны-дьюти и Флагман-дьюти - в бюджет Сухумского района, в этом финансовом году отнесены в доходную часть бюджета Гагрского района. Речь идет о налоге на прибыль и подоходном налоге с заработной платы. А налог на имущество и подоходный налог с дивидендов, то есть учредительской прибыли, остаются в доходной части бюджета Сухумского района”, - объяснил Читанава.
По его словам из бюджета Сухумского района выпала существенная сумма - по предварительным подсчетам, более 68 млн руб.
Однако из республиканского бюджета будет компенсация в виде дотаций в размере 98 млн руб. Также в виде субсидий для повышения заработной платы в бюджет Сухумского района поступит более 35 млн руб.
В 2023 году объем собственных доходов Сухумского района прогнозируется на уровне 104 млн 985,6 тыс руб.